Маршрут следования поезда 746Ф Минск (Беларусь) — Могилев на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Могилев с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
20:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пуховичи
20:51
20:52
57 км.
0 ч. 37 мин.
Осиповичи 1
21:16
21:17
97 км.
1 ч. 2 мин.
Елизово
21:40
21:41
122 км.
1 ч. 26 мин.
Несета
21:55
21:56
142 км.
1 ч. 41 мин.
Могилев 1
23:02
227 км.
2 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минск (Беларусь) → Могилев Распечатать расписание поезда