Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 650Б Брест — Могилев на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Могилев с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
14:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
15:02
15:04
25 км.
0 ч. 23 мин.
Оранчицы
15:35
15:37
70 км.
0 ч. 56 мин.
Береза-Город
15:59
16:01
101 км.
1 ч. 20 мин.
Ивацевичи
16:24
16:26
131 км.
1 ч. 45 мин.
Барановичи-Центральные
17:13
17:17
195 км.
2 ч. 34 мин.
Городея
17:45
17:48
236 км.
3 ч. 6 мин.
Столбцы
18:05
18:07
259 км.
3 ч. 26 мин.
Минск
Пассажирский
19:18
19:44
328 км.
4 ч. 39 мин.
Пуховичи
20:31
20:33
385 км.
5 ч. 52 мин.
Осиповичи 1
21:04
21:06
425 км.
6 ч. 25 мин.
Елизово
21:28
21:29
450 км.
6 ч. 49 мин.
Несета
21:48
21:50
470 км.
7 ч. 9 мин.
Друть
22:24
22:25
511 км.
7 ч. 45 мин.
Могилев 1
23:08
555 км.
8 ч. 29 мин.
