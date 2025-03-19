11:25
2 ч. 22 мин.
13:47
7
Маршрут следования поезда 734Б Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Орша (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
11:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смолевичи
12:00
12:01
36 км.
0 ч. 35 мин.
Жодино
12:13
12:14
56 км.
0 ч. 48 мин.
Борисов
12:25
12:26
74 км.
1 ч. 0 мин.
Крупки
12:50
12:51
110 км.
1 ч. 25 мин.
Толочин
13:19
13:20
155 км.
1 ч. 54 мин.
Орша-Центральная
13:47
197 км.
2 ч. 22 мин.
