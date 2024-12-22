18:26
3 ч. 36 мин.
22:02
Маршрут следования поезда 735Ф Минск (Беларусь) — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
18:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Койданово
18:56
18:57
34 км.
0 ч. 30 мин.
Столбцы
19:19
19:20
68 км.
0 ч. 53 мин.
Городея
19:33
19:34
91 км.
1 ч. 7 мин.
Барановичи-Полесские
20:00
20:08
129 км.
1 ч. 34 мин.
Ивацевичи
20:47
20:48
195 км.
2 ч. 21 мин.
Береза-Город
21:04
21:05
225 км.
2 ч. 38 мин.
Оранчицы
21:21
21:22
256 км.
2 ч. 55 мин.
Жабинка
21:44
21:45
301 км.
3 ч. 18 мин.
Брест-Центральный
22:02
326 км.
3 ч. 36 мин.
