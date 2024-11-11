Маршрут следования поезда 164С Феодосия — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Феодосия — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Феодосия
15:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владиславовка
16:24
16:59
15 км.
0 ч. 29 мин.
Семь Колодезей
17:52
17:55
49 км.
1 ч. 57 мин.
Багерово
18:33
18:36
91 км.
2 ч. 38 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
18:52
18:57
101 км.
2 ч. 57 мин.
Тамань
19:24
19:54
145 км.
3 ч. 29 мин.
Тимашевская
00:01
00:03
301 км.
8 ч. 6 мин.
Ростов
Главный
03:23
03:46
486 км.
11 ч. 28 мин.
Новочеркасск
04:42
04:44
524 км.
12 ч. 47 мин.
Шахтная
05:21
05:23
560 км.
13 ч. 26 мин.
Сулин
05:58
06:00
578 км.
14 ч. 3 мин.
Россошь
11:49
12:05
836 км.
19 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:38
13:42
924 км.
21 ч. 43 мин.
Воронеж 1
15:30
16:32
1004 км.
23 ч. 35 мин.
Липецк
18:47
18:57
1111 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Елец
20:34
21:05
1181 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Ефремов
22:40
22:42
1247 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
Волово
23:44
23:46
1293 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Узловая 1
Московской жд
00:50
00:54
1340 км.
1 д. 8 ч. 55 мин.
Венев
01:55
02:00
1381 км.
1 д. 10 ч. 0 мин.
Ожерелье
03:06
03:36
1431 км.
1 д. 11 ч. 11 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:35
1541 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
