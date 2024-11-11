Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 565М Москва — Новороссийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:30
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:05
18
Маршрут следования поезда 565М Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
21:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
03:19
03:49
171 км.
5 ч. 49 мин.
Орел
05:51
06:21
337 км.
8 ч. 21 мин.
Курск
08:01
08:43
473 км.
10 ч. 31 мин.
Касторная-Курская
11:40
11:50
601 км.
14 ч. 10 мин.
Воронеж 1
14:30
15:22
679 км.
17 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:05
18:29
759 км.
20 ч. 35 мин.
Россошь
21:03
21:20
847 км.
23 ч. 33 мин.
Кутейниково
23:03
23:05
949 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Миллерово
23:53
23:55
1004 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Каменская
00:47
00:49
1070 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Лихая
01:14
01:57
1089 км.
1 д. 3 ч. 44 мин.
Зверево
02:23
02:25
1105 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Первомайская
05:50
06:15
1203 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Тимашевская
08:53
09:10
1384 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Крымская
12:40
12:45
1492 км.
1 д. 15 ч. 10 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
13:20
13:35
1520 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Новороссийск
14:05
1534 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
