Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 065В Воронеж — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 065В Воронеж — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
06:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Усмань
07:33
07:35
55 км.
0 ч. 58 мин.
Грязи
Воронежские
08:15
08:20
104 км.
1 ч. 40 мин.
Мичуринск
Воронежский
08:59
09:11
160 км.
2 ч. 24 мин.
Богоявленск
09:45
09:47
200 км.
3 ч. 10 мин.
Раненбург
10:08
10:10
222 км.
3 ч. 33 мин.
Павелец-Тульский
11:15
11:17
298 км.
4 ч. 40 мин.
Михайлов
11:52
11:54
348 км.
5 ч. 17 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:42
537 км.
8 ч. 7 мин.
