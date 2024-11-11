23:28
1 д. 10 ч. 3 мин.
25
Маршрут следования поезда 044М Москва — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
02:23
02:28
181 км.
2 ч. 55 мин.
Ряжск 1
03:46
03:48
286 км.
4 ч. 18 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:48
04:53
378 км.
5 ч. 20 мин.
Грязи
Воронежские
05:37
05:40
434 км.
6 ч. 9 мин.
Воронеж 1
07:22
08:05
537 км.
7 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:39
09:51
617 км.
10 ч. 11 мин.
Россошь
11:40
11:56
705 км.
12 ч. 12 мин.
Миллерово
14:53
14:54
856 км.
15 ч. 25 мин.
Каменская
15:56
15:58
922 км.
16 ч. 28 мин.
Лихая
16:23
16:33
941 км.
16 ч. 55 мин.
Шахтная
17:54
17:56
988 км.
18 ч. 26 мин.
Новочеркасск
18:30
18:32
1024 км.
19 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
19:22
19:41
1062 км.
19 ч. 54 мин.
Тихорецкая
22:07
22:13
1217 км.
22 ч. 39 мин.
Кавказская
23:10
23:48
1275 км.
23 ч. 42 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
00:57
01:02
1337 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Белореченская
02:47
03:28
1434 км.
1 д. 3 ч. 19 мин.
Туапсе
06:09
06:17
1531 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Лазаревская
06:56
07:00
1558 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Лоо
07:46
07:48
1590 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Сочи
08:19
08:25
1606 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Хоста
08:44
08:46
1619 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Адлер
08:58
09:17
1627 км.
1 д. 9 ч. 30 мин.
Имеретинский Курорт
09:31
1633 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
