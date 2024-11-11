Расписание поезда Анапа — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
01:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
03:31
03:33
32 км.
1 ч. 56 мин.
Тимашевская
07:27
07:41
146 км.
5 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
10:36
11:58
331 км.
9 ч. 1 мин.
Новочеркасск
13:14
13:16
369 км.
11 ч. 39 мин.
Лихая
15:29
15:54
452 км.
13 ч. 54 мин.
Каменская
16:22
16:24
471 км.
14 ч. 47 мин.
Миллерово
17:36
17:38
537 км.
16 ч. 1 мин.
Россошь
20:50
21:25
688 км.
19 ч. 15 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:08
23:18
776 км.
21 ч. 33 мин.
Воронеж 1
01:32
02:12
856 км.
23 ч. 57 мин.
Грязи
Воронежские
04:02
04:06
959 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:59
05:11
1015 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Рязань 2
08:50
10:10
1213 км.
1 д. 7 ч. 15 мин.
Ростов
Ярославский
17:29
17:31
1499 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Ярославль
Главный
18:13
19:14
1553 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Данилов
20:22
21:20
1618 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Вологда 1
23:58
00:48
1732 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Харовская
02:25
02:28
1816 км.
2 д. 0 ч. 50 мин.
Вожега
03:25
03:27
1874 км.
2 д. 1 ч. 50 мин.
Коноша 1
04:22
04:52
1929 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Вельск
06:53
06:58
2028 км.
2 д. 5 ч. 18 мин.
Кулой
07:30
07:44
2050 км.
2 д. 5 ч. 55 мин.
Костылево
08:27
08:32
2090 км.
2 д. 6 ч. 52 мин.
Котлас Южный
11:50
2273 км.
2 д. 10 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень часто езжу одна. Вагон как вагон, отдельное спасибо проводнику попросила разбудить не забыла я не проехала свою остановку. Также без оплаты помогла мне зарядить мобильный телефон.
Меня интересует вопрос санитарии. Это вообще нормально? Видно, что полы совсем не моют, окна все в чем-то липком УЖАС. За туалет вообще молчу. Хоть сильного запаха в вагоне не ощущалось, но видно, что уборка проводится крайне редко.
Я курю, и в вагоне не будешь курить, а в тамбуре дети бегали. Подошла к проводнице, так она открыла окно в туалете и вообще без проблем, потом еще и сигарету попросила) Спасибо за понимание и решение этой мелкой проблемы.
Всегда работаю в дороге, и слава богу розетки работали. Плюс кондиционер работал. Все супер 10 из 10. С таким комфортом можно спокойно перемещаться, используя наши железные дороги, и параллельно не упустить важные рабочие моменты.
Женщина проводница, очень приветливая и разговорчивая. Без вопросов поменяла мне белье и предложила чай и кофе.