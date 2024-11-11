Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 542М Москва — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 542М Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
18:40
19:11
181 км.
3 ч. 6 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:59
22:04
379 км.
6 ч. 25 мин.
Грязи
Воронежские
23:00
23:40
435 км.
7 ч. 26 мин.
Усмань
00:22
00:24
484 км.
8 ч. 48 мин.
Воронеж 1
01:25
02:15
539 км.
9 ч. 51 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
03:41
04:18
619 км.
12 ч. 7 мин.
Россошь
05:52
06:25
707 км.
14 ч. 18 мин.
Зайцевка
07:33
07:35
772 км.
15 ч. 59 мин.
Миллерово
09:01
09:13
859 км.
17 ч. 27 мин.
Каменская
10:20
10:32
925 км.
18 ч. 46 мин.
Лихая
10:59
11:16
944 км.
19 ч. 25 мин.
Зверево
11:52
11:54
960 км.
20 ч. 18 мин.
Сулин
12:13
12:15
975 км.
20 ч. 39 мин.
Шахтная
12:44
12:46
993 км.
21 ч. 10 мин.
Новочеркасск
14:03
14:05
1029 км.
22 ч. 29 мин.
Ростов
Главный
14:54
15:28
1067 км.
23 ч. 20 мин.
Кущевка
16:37
16:39
1141 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Тихорецкая
19:44
19:46
1228 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Кавказская
20:43
21:23
1286 км.
1 д. 5 ч. 9 мин.
Гулькевичи
21:47
21:50
1299 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
23:12
23:14
1348 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Курганная
00:09
00:11
1388 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Белореченская
01:26
02:01
1445 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Хадыженская
03:42
03:46
1493 км.
1 д. 12 ч. 8 мин.
Туапсе
05:11
05:16
1542 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Лазаревская
05:55
06:14
1569 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Лоо
07:05
07:08
1601 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Сочи
07:31
07:36
1617 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Хоста
07:56
07:58
1630 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Адлер
08:09
1638 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Внимательный проводник. Есть некоторые моменты по вагону, но их можно списать на мелочи жизни и не учитывать. В общем и целом я бы сказала, что поездка удалась.
Было жарко. Не было шторок для каждого места, что было очень неудобно. Вагоны вообще старые и допотопные. Туалеты половину дороги не работали и приходилось посещать соседний вагон.
Очень милая и душевная проводница, помогла поднять сумки. Вежливая улыбалась и всегда отвечала на все вопросы. Светильник хорошо освещал купе, читала бумажную книгу, очень удобно.
В туалете не было мыла вообще, бумага закончилась очень быстро. Пополнять ее не спешили. В коридорах грязновато, давно не пылесосили.
2 студента – вот и весь наш состав проводников. Как вы понимаете, нормально не было убрано. Шторки на окнах настолько засаленные, что мне кажется не каждая химчистка сможет их отмыть.
Поезд 542 ма 27.07.2024 я купил билет с Ростов-на-Дону до Туапсе. Начальник поезда, нарушая законодательство РФ, в частности 62-ФЗ, 115-ФЗ, 151-ФЗ отказался везти пассажира с паспортом СССР. В связи с чем, я понес убытки за возврат билета. Пусть это будет на его совести!!!