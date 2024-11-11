Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 084С Адлер — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 084С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
14:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
15:00
15:02
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
15:22
15:29
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
15:55
16:00
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
16:55
17:00
69 км.
2 ч. 7 мин.
Туапсе
17:38
17:48
96 км.
2 ч. 50 мин.
Горячий Ключ
19:30
20:05
157 км.
4 ч. 42 мин.
Краснодар 1
21:12
21:30
199 км.
6 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
01:53
02:16
449 км.
11 ч. 5 мин.
Новочеркасск
03:09
03:11
487 км.
12 ч. 21 мин.
Шахтная
03:49
03:51
523 км.
13 ч. 1 мин.
Сулин
04:23
04:25
541 км.
13 ч. 35 мин.
Зверево
04:47
04:48
556 км.
13 ч. 59 мин.
Лихая
05:38
05:55
572 км.
14 ч. 50 мин.
Каменская
06:28
06:30
591 км.
15 ч. 40 мин.
Миллерово
07:30
07:32
657 км.
16 ч. 42 мин.
Кутейниково
08:24
08:26
712 км.
17 ч. 36 мин.
Россошь
10:00
10:15
814 км.
19 ч. 12 мин.
Евдаково
11:52
11:54
873 км.
21 ч. 4 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:31
12:35
903 км.
21 ч. 43 мин.
Воронеж 1
14:01
14:46
983 км.
23 ч. 13 мин.
Курбатово
15:36
15:38
1026 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Касторная-Курская
16:46
17:01
1064 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Черемисиново
17:56
17:59
1121 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Курск
20:17
21:34
1193 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Орел
23:22
23:37
1329 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:40
02:58
1495 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Алексин
04:32
04:34
1541 км.
1 д. 13 ч. 44 мин.
Калуга 1
05:45
06:22
1592 км.
1 д. 14 ч. 57 мин.
Малоярославец
07:23
07:25
1646 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
Обнинское
07:41
07:43
1658 км.
1 д. 16 ч. 53 мин.
Москва
Киевский Вокзал
09:15
1751 км.
1 д. 18 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всем привет, кто читает отзыв!!)) Мне все ОООООчень понравлиось. Хорошие проводницы, чистые купе и отличный сервис. Единственное, что мне не понравилось это то, что чай предложили в самом начале поездки (когда пить то и не хочется), а больше никто ничего и не предложил, пришлось самой все заказывать.
Отличный поезд, все на высоте! Как и всегда!
В вагоне – 1) чисто, 2) тепло, 3) уютно, 4) хорошее белье, 5) не дует из окна. Проводники тоже на 10 из 10, заметно что люди с опытом и не первый год ездят на поезде.
Было приятно, что проводники сразу предложили белье, все рассказали, показали. Вагоны ухоженные, туалеты чистые и не воняют. Однозначно отличный поезд.
Состояние вагонов на 4. Больше из-за старости оных, а не из-за грязи. Внутри довольно чисто и уютно. Очень понравилось, что начальник поезда периодически проходил и интересовался насколько комфортно и т.п. Кондиционер не заморозил.