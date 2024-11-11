Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 161С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
21:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимашевская
02:30
02:47
147 км.
4 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
06:10
07:15
332 км.
8 ч. 20 мин.
Новочеркасск
08:26
08:28
370 км.
10 ч. 36 мин.
Шахтная
09:20
09:22
406 км.
11 ч. 30 мин.
Сулин
10:04
10:06
424 км.
12 ч. 14 мин.
Зверево
10:26
10:28
439 км.
12 ч. 36 мин.
Лихая
10:53
11:13
455 км.
13 ч. 3 мин.
Каменская
11:39
11:41
474 км.
13 ч. 49 мин.
Миллерово
12:34
12:36
540 км.
14 ч. 44 мин.
Зайцевка
14:10
14:12
627 км.
16 ч. 20 мин.
Россошь
15:20
15:35
692 км.
17 ч. 30 мин.
Евдаково
16:34
16:36
751 км.
18 ч. 44 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:15
17:22
781 км.
19 ч. 25 мин.
Колодезная
18:10
18:12
824 км.
20 ч. 20 мин.
Воронеж 1
19:30
20:05
861 км.
21 ч. 40 мин.
Грязи
Воронежские
22:30
22:35
964 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:19
23:34
1020 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Рязань 2
02:05
02:10
1218 км.
1 д. 4 ч. 15 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:23
1399 км.
1 д. 7 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка на этом поезде удалась на славу. Проводница была очень приятной женщиной. Поезд едет четко, минимум остановок и ты на месте. В процессе поездки хорошо отдохнул. мЕня все устроило.
Дешевые билеты и очень хороший состав. Многое в поездке решают проводницы, это уже было не раз проверено. Когда персонал хороший, то и вопросов никаких не возникает никогда. Отдельно хочу заметить, что в туалете чисто и убрано.
Старье на колёсах. Зачем вы такое еще пускаете по рельсам? Было очень некомфортно на таком передвигаться после Питерских поездов. Свет вообще считай не горел, я при свете свечи больше бы увидела, чем с вашим освещением.
Даже не хнаю что и сказать вам об ЭТОМ. Да, безусловно билеты не дорогие, но поезд, как мне кажется, на последнем издыхании ездит. Все настолько старое и дряблое, что проще заменить всё, чем что-то починить. Это уже 100% никуда не годный поезд.
Если вы едете с ребенком, то однозначно берите с собой горшок, потому что когда закроют туалет (а биотуалетов там НЕТ), а ребенок захочет в туалет (А ОН ЗАХОЧЕТ), у вас не будет выбора.