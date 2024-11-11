Маршрут следования и продажа билетов
20:06
1 д. 14 ч. 37 мин.
10:43
25
Маршрут следования поезда 035В Санкт-Петербург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
22:15
22:17
160 км.
2 ч. 9 мин.
Окуловка
23:14
23:16
241 км.
3 ч. 8 мин.
Бологое-Московское
00:02
00:03
311 км.
3 ч. 56 мин.
Тверь
01:47
01:48
471 км.
5 ч. 41 мин.
Рязань 2
06:33
06:56
813 км.
10 ч. 27 мин.
Богоявленск
09:02
09:04
971 км.
12 ч. 56 мин.
Мичуринск
Воронежский
09:43
09:55
1011 км.
13 ч. 37 мин.
Грязи
Воронежские
10:55
10:57
1067 км.
14 ч. 49 мин.
Воронеж 1
12:27
13:00
1170 км.
16 ч. 21 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:40
14:45
1250 км.
18 ч. 34 мин.
Россошь
16:59
17:22
1338 км.
20 ч. 53 мин.
Митрофановка
17:57
17:59
1362 км.
21 ч. 51 мин.
Кантемировка
18:33
18:35
1394 км.
22 ч. 27 мин.
Каменская
20:58
21:00
1549 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Лихая
21:35
22:03
1568 км.
1 д. 1 ч. 29 мин.
Ростов
Главный
00:36
00:52
1678 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Краснодар 1
04:33
04:38
1928 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Горячий Ключ
05:34
06:10
1970 км.
1 д. 9 ч. 28 мин.
Туапсе
07:39
07:51
2031 км.
1 д. 11 ч. 33 мин.
Лазаревская
08:40
08:48
2058 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Лоо
09:37
09:40
2090 км.
1 д. 13 ч. 31 мин.
Сочи
10:03
10:10
2106 км.
1 д. 13 ч. 57 мин.
Хоста
10:30
10:32
2119 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
Адлер
10:43
2127 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Мое отношение к железной дороге сильно поменялось в лучшую сторону, когда я проехала на этом поезде. Очень чисто, комфортно и уютно. Проводники отзывчивые девушки, всегда помогут и подскажут. Ну и конечно второй этаж – это для меня было впервые. Очень приятно, когда едешь выше, чем обычно. Спасибо всем, кто был в поезде, за комфортную поездку.
Советую всем – хороший поезд.
Мы остались очень рады, что взяли билеты на этот поезд. Поездка от начала и до конца оставила только положительные эмоции. Проводницы улыбались, вагон новый и чистый, туалет чистый, еда вкусная, пассажиры не шумные – что еще можно добавить, чтобы поездка удалась? На мой взгляд больше нечего.
Жена очень хотела поехать на этом поезде и 17.08.2021 мы купили на него билеты. Поездка очень понравилась, было уютно и хорошо. РЖД вышли на новый уровень.
Я думала, что на втором этаже будет сильно болтать и меня будет укачивать. Но этого не произошло – поездка прошла ИДЕАЛЬНО для меня. Очень советую и рекомендую ехать на этом поезде. Спасибо!!! !!