Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 109С Анапа — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 109С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
17:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
18:58
19:00
65 км.
1 ч. 53 мин.
Краснодар 1
21:02
21:22
133 км.
3 ч. 57 мин.
Брюховецкая
23:02
23:04
219 км.
5 ч. 57 мин.
Каневская
23:32
23:34
251 км.
6 ч. 27 мин.
Староминская-Тимашевск
00:42
00:44
298 км.
7 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
02:11
02:34
389 км.
9 ч. 6 мин.
Новочеркасск
03:27
03:29
427 км.
10 ч. 22 мин.
Шахтная
04:11
04:13
463 км.
11 ч. 6 мин.
Сулин
05:10
05:12
481 км.
12 ч. 5 мин.
Лихая
06:05
06:22
512 км.
13 ч. 0 мин.
Каменская
06:56
06:58
531 км.
13 ч. 51 мин.
Миллерово
08:01
08:03
597 км.
14 ч. 56 мин.
Кутейниково
09:30
10:06
652 км.
16 ч. 25 мин.
Россошь
11:37
11:52
754 км.
18 ч. 32 мин.
Подгорное
12:15
12:17
778 км.
19 ч. 10 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:29
13:32
842 км.
20 ч. 24 мин.
Воронеж 1
15:11
15:57
922 км.
22 ч. 6 мин.
Касторная-Курская
17:28
17:30
1000 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
Кшень
17:57
18:00
1025 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Черемисиново
18:40
18:43
1057 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Щигры
19:26
19:28
1080 км.
1 д. 2 ч. 21 мин.
Курск
20:38
21:15
1129 км.
1 д. 3 ч. 33 мин.
Орел
23:02
23:47
1265 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Мценск
00:26
00:28
1311 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:55
02:29
1431 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Алексин
03:57
03:59
1477 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Калуга 1
05:00
05:35
1528 км.
1 д. 11 ч. 55 мин.
Москва
Киевский Вокзал
08:40
1685 км.
1 д. 15 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Замечательный поезда- выще всяких похвал! И чисто и уютно и проводники очень приятные женщины. Очень повезло, что мы ехали в обновленном вагоне – как я поняла там половина вагонов новых, половина старых. Пассажиры из старых вагонов были не очень довольны поездкой.
Из недочетов – в туалете мыло не текло, видимо сломался аппарат. Вода была только холодная. Проводницы не сильно стремились уделить внимание пассажирам, больше сами себе туда-сюда ходили. За всю поездку убрались только один раз и то символически. Повезло что я ехал в купе один.
Здравствуйте! Поездка прошла очень хорошо и я всем довольна! Было в купе тепло, даже ночью, что меня сильно удивило. Также приятно порадовал персонал. Обслуживание было на высоте. Благодарю за комфортную поездку.
Ехали из Анапы в Москву 20.09.2021 года – нареканий нет. Поезд приехал точно в срок и без опозданий.
Очень порадовало наличие биотуалетов в поезде, а также проворность молодых проводниц. Спальные места тоже в норме, с полки только один раз чуть не свалилась)))))))))))))