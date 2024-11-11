Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 535С Анапа — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
23:18
23:20
72 км.
2 ч. 58 мин.
Тимашевская
00:50
01:08
148 км.
4 ч. 30 мин.
Брюховецкая
01:32
01:34
167 км.
5 ч. 12 мин.
Каневская
02:02
02:04
199 км.
5 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
02:46
02:48
246 км.
6 ч. 26 мин.
Ростов
Главный
04:14
04:35
337 км.
7 ч. 54 мин.
Новочеркасск
05:35
05:37
375 км.
9 ч. 15 мин.
Шахтная
06:53
06:55
411 км.
10 ч. 33 мин.
Сулин
07:21
07:23
429 км.
11 ч. 1 мин.
Зверево
07:45
07:47
444 км.
11 ч. 25 мин.
Лихая
08:09
08:29
460 км.
11 ч. 49 мин.
Каменская
09:03
09:05
479 км.
12 ч. 43 мин.
Миллерово
10:06
10:08
545 км.
13 ч. 46 мин.
Кутейниково
11:13
11:15
600 км.
14 ч. 53 мин.
Зайцевка
11:52
11:53
637 км.
15 ч. 32 мин.
Россошь
12:54
13:09
702 км.
16 ч. 34 мин.
Подгорное
13:33
13:35
726 км.
17 ч. 13 мин.
Евдаково
14:14
14:16
763 км.
17 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:03
15:27
793 км.
18 ч. 43 мин.
Колодезная
16:10
16:12
836 км.
19 ч. 50 мин.
Воронеж 1
17:10
18:10
873 км.
20 ч. 50 мин.
Касторная-Курская
21:39
21:42
951 км.
1 д. 1 ч. 19 мин.
Курск
00:50
01:35
1079 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Орел
03:21
03:49
1215 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Лужки Орловские
04:03
04:20
1220 км.
1 д. 7 ч. 43 мин.
Карачев
05:53
05:55
1297 км.
1 д. 9 ч. 33 мин.
Брянск Орловский
06:35
08:09
1337 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Жуковка
09:30
09:33
1391 км.
1 д. 13 ч. 10 мин.
Рославль 1
11:04
11:06
1464 км.
1 д. 14 ч. 44 мин.
Смоленск
Центральный
13:22
1572 км.
1 д. 17 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ну и поезд!!!! Несколько раз останавливался не на станциях, стоял по часу. Мы все парились в вагоне. На станциях тоже стоял черти-сколько!!! Маршрут вообще отстой!!!!!
4 вагон –туалет вообще не работал. В вагоне было очень жарко. Кондиционер то работал на всю катушку, то вообще не работал. Включался хаотично.
Спасибо за поездку. Билеты брал на этом сайте онлайн, все прошло хорошо. В поезд пустили. Проводница сразу сориентировала что и куда. Внутри вагона было чисто. Спасибо за приятную компанию и поездку!
Муж жаловался что негде курить. Хотя было много остановок, на которых можно было сходить даже в магазин спокойно. Так что с этим сильно больших проблем не было.
Поезд чистый, внутри все аккуратно. Персонал отзывчивый и доброжелательный. Время то, что нужно. Я доволен.