Маршрут следования и продажа билетов
00:40
1 д. 4 ч. 45 мин.
05:25
11
Маршрут следования поезда 243Х Москва — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
00:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
03:15
03:19
173 км.
2 ч. 35 мин.
Орел
05:30
06:24
339 км.
4 ч. 50 мин.
Курск
08:13
08:53
475 км.
7 ч. 33 мин.
Касторная-Курская
11:40
11:45
603 км.
11 ч. 0 мин.
Воронеж 1
14:25
15:22
681 км.
13 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:13
17:50
761 км.
16 ч. 33 мин.
Россошь
19:34
19:47
849 км.
18 ч. 54 мин.
Миллерово
00:01
00:21
1000 км.
23 ч. 21 мин.
Лихая
01:34
01:51
1086 км.
1 д. 0 ч. 54 мин.
Ростов
Главный
05:25
1196 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
