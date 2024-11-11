Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 481Я Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
17:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Венев
21:11
21:13
158 км.
3 ч. 36 мин.
Узловая 1
Московской жд
22:03
22:07
199 км.
4 ч. 28 мин.
Волово
23:04
23:06
246 км.
5 ч. 29 мин.
Ефремов
00:05
00:07
292 км.
6 ч. 30 мин.
Елец
01:35
02:11
358 км.
8 ч. 0 мин.
Липецк
03:25
03:37
428 км.
9 ч. 50 мин.
Воронеж 1
05:45
06:27
535 км.
12 ч. 10 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
08:20
08:22
615 км.
14 ч. 45 мин.
Россошь
10:35
10:50
703 км.
17 ч. 0 мин.
Кутейниково
12:43
12:45
805 км.
19 ч. 8 мин.
Миллерово
13:34
13:36
860 км.
19 ч. 59 мин.
Каменская
14:27
14:29
926 км.
20 ч. 52 мин.
Лихая
14:52
15:25
945 км.
21 ч. 17 мин.
Зверево
16:00
16:02
961 км.
22 ч. 25 мин.
Сулин
16:21
16:23
976 км.
22 ч. 46 мин.
Шахтная
17:00
17:02
994 км.
23 ч. 25 мин.
Новочеркасск
18:39
18:41
1030 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Ростов
Главный
19:40
19:58
1068 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Кущевка
21:10
21:13
1142 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Выселки
00:53
01:07
1250 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Кореновск
01:32
01:34
1269 км.
1 д. 7 ч. 57 мин.
Динская
02:30
02:32
1303 км.
1 д. 8 ч. 55 мин.
Краснодар 1
03:02
03:08
1330 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Северская
03:43
03:45
1358 км.
1 д. 10 ч. 8 мин.
Ильская
04:00
04:04
1368 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Ахтырская
04:49
04:51
1384 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Абинская
05:10
05:12
1399 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Крымская
05:27
05:40
1410 км.
1 д. 11 ч. 52 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
06:13
06:28
1438 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Новороссийск
06:55
1452 км.
1 д. 13 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Кроме туалета все было хорошо. В туалет не зайти. Почему нельзя нормально убраться и банально следить за тем чтобы одноразовые накладки на сиденья были всегда в наличии?
Персоналу 10 за старания и работу. Вагону 4 за старость. Машинисту 8 за плавность трогания. Средняя думаю получается что-то около 7.
Брал билет в первый раз через интернет. Волновался что будет накладка-не было. Хорошие технологии сейчас пошли. В вагоне был кондиционер и хорошее постельное белье.
Поезд долгий очень по времени. Тянется и тянется. Внутри не скажу – очень прилично. Конечно все не ново. Постельное белье заношено. Но в вагоне чисто. Проводница следит за порядком.
Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.