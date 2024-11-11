Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 262С Адлер — Архангельск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:12
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
53
Маршрут следования поезда 262С Адлер — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
15:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
15:24
15:26
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
15:46
15:58
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
16:25
16:34
37 км.
1 ч. 13 мин.
Лазаревская
17:14
17:20
69 км.
2 ч. 2 мин.
Туапсе
18:00
18:25
96 км.
2 ч. 48 мин.
Хадыженская
20:28
20:30
145 км.
5 ч. 16 мин.
Белореченская
21:39
22:14
193 км.
6 ч. 27 мин.
Курганная
23:25
23:32
250 км.
8 ч. 13 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
00:05
00:12
290 км.
8 ч. 53 мин.
Кавказская
01:11
01:40
352 км.
9 ч. 59 мин.
Тихорецкая
02:42
02:44
410 км.
11 ч. 30 мин.
Сосыка-Ростовская
03:21
03:23
447 км.
12 ч. 9 мин.
Кущевка
04:04
04:06
497 км.
12 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
05:16
05:42
571 км.
14 ч. 4 мин.
Новочеркасск
06:41
06:43
609 км.
15 ч. 29 мин.
Шахтная
07:25
07:27
645 км.
16 ч. 13 мин.
Сулин
08:16
08:18
663 км.
17 ч. 4 мин.
Зверево
08:40
08:42
678 км.
17 ч. 28 мин.
Лихая
09:05
09:19
694 км.
17 ч. 53 мин.
Каменская
09:46
09:48
713 км.
18 ч. 34 мин.
Миллерово
10:50
11:12
779 км.
19 ч. 38 мин.
Кутейниково
12:02
12:04
834 км.
20 ч. 50 мин.
Зайцевка
12:43
12:45
871 км.
21 ч. 31 мин.
Россошь
14:12
14:24
936 км.
23 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:18
16:20
1024 км.
1 д. 1 ч. 6 мин.
Воронеж 1
18:32
19:17
1104 км.
1 д. 3 ч. 20 мин.
Грязи
Воронежские
20:58
21:01
1207 км.
1 д. 5 ч. 46 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:55
22:07
1263 км.
1 д. 6 ч. 43 мин.
Богоявленск
22:46
22:48
1303 км.
1 д. 7 ч. 34 мин.
Ряжск 1
23:24
23:26
1355 км.
1 д. 8 ч. 12 мин.
Рязань 2
00:41
01:07
1460 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Александров 1
07:26
07:28
1666 км.
1 д. 16 ч. 14 мин.
Ростов
Ярославский
09:00
09:02
1764 км.
1 д. 17 ч. 48 мин.
Ярославль
Главный
09:52
10:18
1818 км.
1 д. 18 ч. 40 мин.
Данилов
11:19
11:53
1883 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
Вологда 1
13:53
14:13
1997 км.
1 д. 22 ч. 41 мин.
Сухона
14:44
14:46
2027 км.
1 д. 23 ч. 32 мин.
Харовская
15:28
15:30
2082 км.
2 д. 0 ч. 16 мин.
Вожега
16:14
16:16
2140 км.
2 д. 1 ч. 2 мин.
Ерцево
16:46
16:48
2176 км.
2 д. 1 ч. 34 мин.
Коноша 1
17:07
17:12
2197 км.
2 д. 1 ч. 55 мин.
Вандыш
18:04
18:05
2236 км.
2 д. 2 ч. 52 мин.
Бурачиха
18:24
18:25
2255 км.
2 д. 3 ч. 12 мин.
Няндома
18:42
18:57
2272 км.
2 д. 3 ч. 30 мин.
Шалакуша
20:08
20:09
2334 км.
2 д. 4 ч. 56 мин.
Пукса
20:48
20:50
2376 км.
2 д. 5 ч. 36 мин.
Плесецкая
21:01
21:07
2387 км.
2 д. 5 ч. 49 мин.
Шелекса
21:23
21:24
2407 км.
2 д. 6 ч. 11 мин.
Емца
21:41
21:42
2426 км.
2 д. 6 ч. 29 мин.
Обозерская
22:15
22:45
2467 км.
2 д. 7 ч. 3 мин.
Исакогорка
00:32
00:37
2576 км.
2 д. 9 ч. 20 мин.
Архангельск-Город
01:00
2589 км.
2 д. 9 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводник нашего 2 вагона отработал просто на все 150%. В поезде еда дорогая, поэтому лучше позаботиться о том, чтобы с собой взять столько, чтобы хватило до конца поездки. Или затариваться на станциях. Мы с мужем решили позавтракать – на двоих ушло 1300 рублей, хотя там по сути и есть было нечего.
Была проблема – не могли никак закрыть окно в купе. Несколько раз просили проводницу та позвала какого-то механика, который зашел н станции долгой стоянки. Кое как с горем пополам закрыли форточку.
В вагоне в туалете закончилась вода. По дороге ехали 2 семьи с детьми которые постоянно носились по коридору туда-сюда. Проводница делала замечания но это не помогло. Свет очень тусклый в лампочках и нельзя отдельно над своим местом включить лампочку чтобы почитать журнал.
Билеты продаются дорого, а комфорт за эту стоимость не дают. Постельное белье попалось с дыркой в простыне. Спасибо что клопов не было!
Поездка прошла норм. Вагон был чистый. Проводница Мария несколько раз делала уборку и все успевала. Очень шустрая женщина))) Я поражался как она так все успевала))) Кто поедет – мой совет возьмите надувную подушку для шеи. Очень поможет потому что подушки в поезде неудобные.