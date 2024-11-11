Поезд 262С Адлер — Архангельск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:12

Адлер

2 д. 9 ч. 48 мин.

01:00

Архангельск

53

Маршрут следования поезда 262С Адлер — Архангельск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Архангельск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

15:12

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

15:24

2 мин.

15:26

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

15:46

12 мин.

15:58

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

16:25

9 мин.

16:34

37 км.

1 ч. 13 мин.

Лазаревская

17:14

6 мин.

17:20

69 км.

2 ч. 2 мин.

Туапсе

18:00

25 мин.

18:25

96 км.

2 ч. 48 мин.

Хадыженская

20:28

2 мин.

20:30

145 км.

5 ч. 16 мин.

Белореченская

21:39

35 мин.

22:14

193 км.

6 ч. 27 мин.

Курганная

23:25

7 мин.

23:32

250 км.

8 ч. 13 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

00:05

7 мин.

00:12

290 км.

8 ч. 53 мин.

Кавказская

01:11

29 мин.

01:40

352 км.

9 ч. 59 мин.

Тихорецкая

02:42

2 мин.

02:44

410 км.

11 ч. 30 мин.

Сосыка-Ростовская

03:21

2 мин.

03:23

447 км.

12 ч. 9 мин.

Кущевка

04:04

2 мин.

04:06

497 км.

12 ч. 52 мин.

Ростов
Главный

05:16

26 мин.

05:42

571 км.

14 ч. 4 мин.

Новочеркасск

06:41

2 мин.

06:43

609 км.

15 ч. 29 мин.

Шахтная

07:25

2 мин.

07:27

645 км.

16 ч. 13 мин.

Сулин

08:16

2 мин.

08:18

663 км.

17 ч. 4 мин.

Зверево

08:40

2 мин.

08:42

678 км.

17 ч. 28 мин.

Лихая

09:05

14 мин.

09:19

694 км.

17 ч. 53 мин.

Каменская

09:46

2 мин.

09:48

713 км.

18 ч. 34 мин.

Миллерово

10:50

22 мин.

11:12

779 км.

19 ч. 38 мин.

Кутейниково

12:02

2 мин.

12:04

834 км.

20 ч. 50 мин.

Зайцевка

12:43

2 мин.

12:45

871 км.

21 ч. 31 мин.

Россошь

14:12

12 мин.

14:24

936 км.

23 ч. 0 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

16:18

2 мин.

16:20

1024 км.

1 д. 1 ч. 6 мин.

Воронеж 1

18:32

45 мин.

19:17

1104 км.

1 д. 3 ч. 20 мин.

Грязи
Воронежские

20:58

3 мин.

21:01

1207 км.

1 д. 5 ч. 46 мин.

Мичуринск
Воронежский

21:55

12 мин.

22:07

1263 км.

1 д. 6 ч. 43 мин.

Богоявленск

22:46

2 мин.

22:48

1303 км.

1 д. 7 ч. 34 мин.

Ряжск 1

23:24

2 мин.

23:26

1355 км.

1 д. 8 ч. 12 мин.

Рязань 2

00:41

26 мин.

01:07

1460 км.

1 д. 9 ч. 29 мин.

Александров 1

07:26

2 мин.

07:28

1666 км.

1 д. 16 ч. 14 мин.

Ростов
Ярославский

09:00

2 мин.

09:02

1764 км.

1 д. 17 ч. 48 мин.

Ярославль
Главный

09:52

26 мин.

10:18

1818 км.

1 д. 18 ч. 40 мин.

Данилов

11:19

34 мин.

11:53

1883 км.

1 д. 20 ч. 7 мин.

Вологда 1

13:53

20 мин.

14:13

1997 км.

1 д. 22 ч. 41 мин.

Сухона

14:44

2 мин.

14:46

2027 км.

1 д. 23 ч. 32 мин.

Харовская

15:28

2 мин.

15:30

2082 км.

2 д. 0 ч. 16 мин.

Вожега

16:14

2 мин.

16:16

2140 км.

2 д. 1 ч. 2 мин.

Ерцево

16:46

2 мин.

16:48

2176 км.

2 д. 1 ч. 34 мин.

Коноша 1

17:07

5 мин.

17:12

2197 км.

2 д. 1 ч. 55 мин.

Вандыш

18:04

1 мин.

18:05

2236 км.

2 д. 2 ч. 52 мин.

Бурачиха

18:24

1 мин.

18:25

2255 км.

2 д. 3 ч. 12 мин.

Няндома

18:42

15 мин.

18:57

2272 км.

2 д. 3 ч. 30 мин.

Шалакуша

20:08

1 мин.

20:09

2334 км.

2 д. 4 ч. 56 мин.

Пукса

20:48

2 мин.

20:50

2376 км.

2 д. 5 ч. 36 мин.

Плесецкая

21:01

6 мин.

21:07

2387 км.

2 д. 5 ч. 49 мин.

Шелекса

21:23

1 мин.

21:24

2407 км.

2 д. 6 ч. 11 мин.

Емца

21:41

1 мин.

21:42

2426 км.

2 д. 6 ч. 29 мин.

Обозерская

22:15

30 мин.

22:45

2467 км.

2 д. 7 ч. 3 мин.

Исакогорка

00:32

5 мин.

00:37

2576 км.

2 д. 9 ч. 20 мин.

Архангельск-Город

01:00

2589 км.

2 д. 9 ч. 48 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Архангельск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Адлер и Архангельск

Информация о поезде 262С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Архангельск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 262С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 15:12 и прибывает на конечную станцию Архангельск в 01:00. Вся дорога занимает 2 д. 9 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 0 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 262С

Количество остановок поезда:

53 станции

Самая длинная остановка:

45 мин. – станция Воронеж 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольга Колесникова

    Проводник нашего 2 вагона отработал просто на все 150%. В поезде еда дорогая, поэтому лучше позаботиться о том, чтобы с собой взять столько, чтобы хватило до конца поездки. Или затариваться на станциях. Мы с мужем решили позавтракать – на двоих ушло 1300 рублей, хотя там по сути и есть было нечего.

    Ответить
  2. Михаил

    Была проблема – не могли никак закрыть окно в купе. Несколько раз просили проводницу та позвала какого-то механика, который зашел н станции долгой стоянки. Кое как с горем пополам закрыли форточку.

    Ответить
  3. Нютик

    В вагоне в туалете закончилась вода. По дороге ехали 2 семьи с детьми которые постоянно носились по коридору туда-сюда. Проводница делала замечания но это не помогло. Свет очень тусклый в лампочках и нельзя отдельно над своим местом включить лампочку чтобы почитать журнал.

    Ответить
  4. Александра Петренко

    Билеты продаются дорого, а комфорт за эту стоимость не дают. Постельное белье попалось с дыркой в простыне. Спасибо что клопов не было!

    Ответить
  5. Руслан

    Поездка прошла норм. Вагон был чистый. Проводница Мария несколько раз делала уборку и все успевала. Очень шустрая женщина))) Я поражался как она так все успевала))) Кто поедет – мой совет возьмите надувную подушку для шеи. Очень поможет потому что подушки в поезде неудобные.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
