Маршрут следования и продажа билетов
21:10
1 д. 13 ч. 20 мин.
10:30
14
Маршрут следования поезда 456С Симферополь — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
22:35
23:00
86 км.
1 ч. 25 мин.
Владиславовка
00:22
00:27
183 км.
3 ч. 12 мин.
Семь Колодезей
01:36
01:45
217 км.
4 ч. 26 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
02:49
02:54
269 км.
5 ч. 39 мин.
Тамань
03:21
03:51
313 км.
6 ч. 11 мин.
Протока
06:36
06:38
403 км.
9 ч. 26 мин.
Тимашевская
07:52
07:54
479 км.
10 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
09:19
09:21
576 км.
12 ч. 9 мин.
Первомайская
11:59
12:30
662 км.
14 ч. 49 мин.
Россошь
22:55
23:10
993 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Воронеж 1
02:25
03:25
1161 км.
1 д. 5 ч. 15 мин.
Старый Оскол
07:05
07:35
1263 км.
1 д. 9 ч. 55 мин.
Белгород
10:30
1381 км.
1 д. 13 ч. 20 мин.
