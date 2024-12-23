Маршрут следования и продажа билетов
17:45
1 д. 17 ч. 55 мин.
11:40
22
Маршрут следования поезда 165М Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Венев
21:13
21:15
158 км.
3 ч. 28 мин.
Узловая 1
Московской жд
22:11
22:15
199 км.
4 ч. 26 мин.
Волово
23:09
23:11
246 км.
5 ч. 24 мин.
Ефремов
00:05
00:07
292 км.
6 ч. 20 мин.
Елец
01:29
02:00
358 км.
7 ч. 44 мин.
Липецк
03:07
03:17
428 км.
9 ч. 22 мин.
Воронеж 1
05:41
06:25
535 км.
11 ч. 56 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
08:35
08:40
615 км.
14 ч. 50 мин.
Россошь
10:35
10:50
703 км.
16 ч. 50 мин.
Сулин
16:36
16:38
961 км.
22 ч. 51 мин.
Шахтная
17:17
17:19
979 км.
23 ч. 32 мин.
Новочеркасск
18:40
18:42
1015 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Ростов
Главный
19:40
19:57
1053 км.
1 д. 1 ч. 55 мин.
Тимашевская
23:28
23:30
1238 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Тамань
03:28
04:03
1394 км.
1 д. 9 ч. 43 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
04:30
04:50
1438 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
Багерово
05:07
05:10
1448 км.
1 д. 11 ч. 22 мин.
Семь Колодезей
06:37
06:40
1490 км.
1 д. 12 ч. 52 мин.
Владиславовка
07:25
07:46
1524 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Джанкой
09:12
10:10
1621 км.
1 д. 15 ч. 27 мин.
Симферополь
11:40
1707 км.
1 д. 17 ч. 55 мин.
