Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 036А Новороссийск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
19:40
1 д. 12 ч. 5 мин.
07:45
21
Маршрут следования поезда 036А Новороссийск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
19:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
20:07
20:11
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
20:45
20:49
42 км.
1 ч. 5 мин.
Абинская
21:06
21:08
53 км.
1 ч. 26 мин.
Краснодар 1
23:50
23:55
121 км.
4 ч. 10 мин.
Ростов
Главный
03:38
03:57
371 км.
7 ч. 58 мин.
Лихая
06:40
07:10
481 км.
11 ч. 0 мин.
Каменская
07:37
07:39
500 км.
11 ч. 57 мин.
Россошь
10:57
11:10
711 км.
15 ч. 17 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:39
12:42
799 км.
16 ч. 59 мин.
Воронеж 1
14:15
14:51
879 км.
18 ч. 35 мин.
Грязи
Воронежские
16:41
16:44
982 км.
21 ч. 1 мин.
Мичуринск
Воронежский
17:35
17:47
1038 км.
21 ч. 55 мин.
Богоявленск
18:30
18:32
1078 км.
22 ч. 50 мин.
Рязань 2
20:48
20:52
1236 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Тверь
02:21
02:23
1578 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Вышний Волочек
03:35
03:37
1694 км.
1 д. 7 ч. 55 мин.
Бологое-Московское
04:08
04:09
1737 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Окуловка
04:58
04:59
1807 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Малая Вишера
05:48
05:49
1888 км.
1 д. 10 ч. 8 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
07:45
2048 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
