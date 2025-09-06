23:30
2 д. 5 ч. 18 мин.
36
Маршрут следования поезда 481А Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
23:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
04:14
04:48
311 км.
4 ч. 44 мин.
Вышний Волочек
05:23
05:24
354 км.
5 ч. 53 мин.
Тверь
07:19
07:21
470 км.
7 ч. 49 мин.
Москва
Восточный Вокзал
10:57
11:15
632 км.
11 ч. 27 мин.
Тула
Московский Вокзал
14:16
14:57
805 км.
14 ч. 46 мин.
Узловая 1
Московской жд
15:59
16:03
851 км.
16 ч. 29 мин.
Ефремов
17:44
17:46
943 км.
18 ч. 14 мин.
Елец
19:10
19:43
1009 км.
19 ч. 40 мин.
Липецк
21:13
21:30
1079 км.
21 ч. 43 мин.
Воронеж 1
00:13
00:58
1186 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:23
02:26
1266 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Россошь
04:02
04:18
1354 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Кутейниково
06:16
06:18
1456 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Миллерово
07:15
07:17
1511 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Каменская
08:14
08:16
1577 км.
1 д. 8 ч. 44 мин.
Лихая
08:38
08:52
1596 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Зверево
09:22
09:24
1612 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Сулин
09:46
09:48
1627 км.
1 д. 10 ч. 16 мин.
Шахтная
10:21
10:23
1645 км.
1 д. 10 ч. 51 мин.
Новочеркасск
11:07
11:09
1681 км.
1 д. 11 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
12:09
12:49
1719 км.
1 д. 12 ч. 39 мин.
Кущевка
14:03
14:06
1793 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Тихорецкая
15:25
15:28
1880 км.
1 д. 15 ч. 55 мин.
Кавказская
16:23
16:55
1938 км.
1 д. 16 ч. 53 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
17:59
18:01
2000 км.
1 д. 18 ч. 29 мин.
Курганная
18:34
18:37
2040 км.
1 д. 19 ч. 4 мин.
Белореченская
19:35
20:17
2097 км.
1 д. 20 ч. 5 мин.
Хадыженская
22:25
22:28
2145 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
Туапсе
00:14
00:26
2194 км.
2 д. 0 ч. 44 мин.
Лазаревская
01:06
01:09
2221 км.
2 д. 1 ч. 36 мин.
Лоо
02:54
02:57
2253 км.
2 д. 3 ч. 24 мин.
Сочи
03:27
03:32
2269 км.
2 д. 3 ч. 57 мин.
Хоста
03:51
03:53
2282 км.
2 д. 4 ч. 21 мин.
Адлер
04:04
04:34
2290 км.
2 д. 4 ч. 34 мин.
Имеретинский Курорт
04:48
2296 км.
2 д. 5 ч. 18 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Имеретинский Курорт (Адлер) Распечатать расписание поезда