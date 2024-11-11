Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 292М Москва — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 292М Москва — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
22:52
22:57
181 км.
3 ч. 2 мин.
Мичуринск
Воронежский
01:29
01:41
379 км.
5 ч. 39 мин.
Грязи
Воронежские
02:23
02:27
435 км.
6 ч. 33 мин.
Усмань
03:40
03:42
484 км.
7 ч. 50 мин.
Воронеж 1
04:40
05:22
539 км.
8 ч. 50 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
06:44
07:10
619 км.
10 ч. 54 мин.
Россошь
08:58
09:33
707 км.
13 ч. 8 мин.
Кантемировка
10:36
10:38
763 км.
14 ч. 46 мин.
Чертково
11:25
11:27
804 км.
15 ч. 35 мин.
Миллерово
12:22
12:24
857 км.
16 ч. 32 мин.
Каменская
13:25
13:27
923 км.
17 ч. 35 мин.
Лихая
13:50
14:13
942 км.
18 ч. 0 мин.
Зверево
14:45
14:47
958 км.
18 ч. 55 мин.
Сулин
15:07
15:09
973 км.
19 ч. 17 мин.
Шахтная
15:41
15:43
991 км.
19 ч. 51 мин.
Новочеркасск
16:23
16:25
1027 км.
20 ч. 33 мин.
Ростов
Главный
17:30
18:14
1065 км.
21 ч. 40 мин.
Староминская-Тимашевск
19:37
19:39
1156 км.
23 ч. 47 мин.
Каневская
20:15
20:17
1203 км.
1 д. 0 ч. 25 мин.
Краснодар 1
22:32
22:37
1321 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Горячий Ключ
23:54
00:33
1363 км.
1 д. 4 ч. 4 мин.
Туапсе
02:00
02:12
1424 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Лазаревская
02:54
02:56
1451 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Лоо
03:43
03:45
1483 км.
1 д. 7 ч. 53 мин.
Сочи
04:08
04:16
1499 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Хоста
04:36
04:38
1512 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Адлер
04:53
1520 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все прошло хорошо. Проводница приятная женщина. В соседнем купе ехала пара с маленьким ребенком который доставлял мне раздражение. Но я все понимаю, поэтому терпела.
Ехал в 5 вагоне 10.01.2021. Все было на уровне. Проводник вежливый, в поезде аккуратно. Немного неудобное на мой взгляд время отправления поезда.
Когда сели ночью было очень холодно ехать! Пока включили отопление и более-менее вагон прогрелся – уже было 7 утра. Чуть не заболела! Нельзя так с пассажирами! Нужно обогревать вагон заранее!
Поездка прошла не очень хорошо потому что в Москве в вагон сели лица кавказской национальности и всю ночь разговаривали громко на своем языке. На неоднократные просьбы не реагировали, после чего была вызвана полиция, которая тоже не особо помогла.
Спасибо. Поездка прошла хорошо. Не понравился только туалет который был очень грязный и воняло мочей сильно. Прошу уделить этому внимание.