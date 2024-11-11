01:57
2 д. 2 ч. 23 мин.
04:20
Маршрут следования поезда 480Й Адлер — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
01:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
02:09
02:11
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
02:31
02:54
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
03:19
03:32
37 км.
1 ч. 22 мин.
Лазаревская
04:23
04:25
69 км.
2 ч. 26 мин.
Туапсе
05:03
05:11
96 км.
3 ч. 6 мин.
Хадыженская
06:44
06:53
145 км.
4 ч. 47 мин.
Белореченская
08:59
09:34
193 км.
7 ч. 2 мин.
Курганная
10:30
10:35
250 км.
8 ч. 33 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
11:16
11:20
290 км.
9 ч. 19 мин.
Кавказская
12:26
13:00
352 км.
10 ч. 29 мин.
Тихорецкая
13:56
14:01
410 км.
11 ч. 59 мин.
Кущевка
15:20
15:25
497 км.
13 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
16:51
17:23
571 км.
14 ч. 54 мин.
Новочеркасск
18:28
18:30
609 км.
16 ч. 31 мин.
Шахтная
19:16
19:18
645 км.
17 ч. 19 мин.
Сулин
19:57
19:59
663 км.
18 ч. 0 мин.
Зверево
20:20
20:22
678 км.
18 ч. 23 мин.
Лихая
20:51
21:06
694 км.
18 ч. 54 мин.
Каменская
21:31
21:33
713 км.
19 ч. 34 мин.
Миллерово
22:30
22:32
779 км.
20 ч. 33 мин.
Кутейниково
23:22
23:24
834 км.
21 ч. 25 мин.
Россошь
00:59
01:14
936 км.
23 ч. 2 мин.
Евдаково
02:15
02:17
995 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:55
03:00
1025 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Воронеж 1
05:05
05:53
1105 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Липецк
08:20
08:31
1212 км.
1 д. 6 ч. 23 мин.
Елец
09:47
10:18
1282 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Ефремов
12:00
12:02
1348 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Узловая 1
Московской жд
13:54
13:56
1440 км.
1 д. 11 ч. 57 мин.
Тула
Московский Вокзал
14:53
15:18
1486 км.
1 д. 12 ч. 56 мин.
Москва
Восточный Вокзал
18:08
18:23
1659 км.
1 д. 16 ч. 11 мин.
Тверь
21:40
21:42
1821 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Вышний Волочек
23:46
23:47
1937 км.
1 д. 21 ч. 49 мин.
Бологое-Московское
00:19
01:02
1980 км.
1 д. 22 ч. 22 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
04:20
2290 км.
2 д. 2 ч. 23 мин.
