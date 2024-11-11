Маршрут следования и продажа билетов
17:20
1 д. 16 ч. 35 мин.
09:55
24
Маршрут следования поезда 175Ч Санкт-Петербург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
19:51
20:03
108 км.
2 ч. 31 мин.
Малая Вишера
22:40
22:41
227 км.
5 ч. 20 мин.
Окуловка
23:30
23:31
308 км.
6 ч. 10 мин.
Бологое-Московское
00:15
00:16
378 км.
6 ч. 55 мин.
Тверь
02:01
02:02
538 км.
8 ч. 41 мин.
Рязань 2
06:40
06:45
880 км.
13 ч. 20 мин.
Богоявленск
08:40
08:42
1038 км.
15 ч. 20 мин.
Мичуринск
Воронежский
09:47
09:59
1078 км.
16 ч. 27 мин.
Грязи
Воронежские
10:39
10:42
1134 км.
17 ч. 19 мин.
Воронеж 1
12:10
12:50
1237 км.
18 ч. 50 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:39
14:41
1317 км.
21 ч. 19 мин.
Россошь
16:19
16:24
1405 км.
22 ч. 59 мин.
Каменская
19:53
19:55
1616 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Лихая
20:18
20:32
1635 км.
1 д. 2 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
23:11
23:28
1745 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Краснодар 1
03:02
03:07
1995 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Горячий Ключ
04:29
05:04
2037 км.
1 д. 11 ч. 9 мин.
Туапсе
06:42
06:59
2098 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Лазаревская
07:42
07:45
2125 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
Лоо
08:47
08:51
2157 км.
1 д. 15 ч. 27 мин.
Сочи
09:14
09:24
2173 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Хоста
09:42
09:44
2186 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Адлер
09:55
2194 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Адлер Распечатать расписание поезда