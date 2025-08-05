Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 576Э Симферополь — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
22:35
23:00
86 км.
1 ч. 25 мин.
Владиславовка
00:23
00:30
183 км.
3 ч. 13 мин.
Семь Колодезей
01:02
01:12
217 км.
3 ч. 52 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
02:49
03:04
269 км.
5 ч. 39 мин.
Первомайская
12:53
13:14
587 км.
15 ч. 43 мин.
Россошь
21:58
22:13
918 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:46
23:50
1006 км.
1 д. 2 ч. 36 мин.
Воронеж 1
01:15
02:30
1086 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Старый Оскол
06:20
06:32
1188 км.
1 д. 9 ч. 10 мин.
Прохоровка
08:56
09:21
1272 км.
1 д. 11 ч. 46 мин.
Белгород
10:15
1321 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Симферополь → Белгород Распечатать расписание поезда