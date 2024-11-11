Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 109В Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
16:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
19:50
20:25
157 км.
3 ч. 0 мин.
Алексин
21:28
21:30
208 км.
4 ч. 38 мин.
Тула
Московский Вокзал
22:35
23:10
254 км.
5 ч. 45 мин.
Мценск
00:38
00:40
374 км.
7 ч. 48 мин.
Орел
01:17
01:55
420 км.
8 ч. 27 мин.
Курск
03:30
03:57
556 км.
10 ч. 40 мин.
Щигры
04:53
04:55
605 км.
12 ч. 3 мин.
Черемисиново
05:20
05:22
628 км.
12 ч. 30 мин.
Кшень
05:54
05:57
660 км.
13 ч. 4 мин.
Касторная-Курская
06:28
06:40
685 км.
13 ч. 38 мин.
Воронеж 1
09:15
09:58
763 км.
16 ч. 25 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:40
11:46
843 км.
18 ч. 50 мин.
Подгорное
13:48
13:50
907 км.
20 ч. 58 мин.
Россошь
14:17
14:32
931 км.
21 ч. 27 мин.
Кутейниково
16:15
16:16
1033 км.
23 ч. 25 мин.
Миллерово
17:09
17:10
1088 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Каменская
18:06
18:08
1154 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Лихая
18:39
18:57
1173 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Сулин
20:00
20:02
1204 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Шахтная
20:31
20:33
1222 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Новочеркасск
21:26
21:28
1258 км.
1 д. 4 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
22:30
22:49
1296 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Староминская-Тимашевск
00:18
00:20
1387 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Каневская
00:59
01:01
1434 км.
1 д. 8 ч. 9 мин.
Брюховецкая
01:30
01:32
1466 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Краснодар 1
03:15
03:28
1552 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Абинская
04:56
04:58
1620 км.
1 д. 12 ч. 6 мин.
Анапа
07:15
1685 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
В купе было чисто и достаточно уютно. А вот в туалетах не очень. Весь пол был залит водой, и стояла странная вонь, как от грязных половых тряпок. Но проводница быстро все исправила. Молодец!
Неплохой поезд. В целом всё нормально. Грязи, пыли или хамства со стороны проводников не было. Вагон среднего уровня. Вроде бы уже старенький, но выглядит прилично. Постельное белье хорошее, новое!
Я приятно удивлена поездом) Думала, что будет как всегда старый добитый состав, но по итогу попала в чистый и уютный вагон. Кондиционер у нас работал исправно, проводницы были вежливыми и хорошо общались с пассажирами. Я просила, чтобы мне принесли чай, буквально минут через 7 мне его принесли. Осталась по итогу очень довольна.
Начальник поезда хороший мужик. Мне все понравилось.
Остался неприятный осадок, потому что с самого начала на нашей станции в вагоне просто не открыли дверь, когда мы садились. Пришлось идти в свой вагон через соседний. С чемоданами и ребенком. Дальше – больше. После того как у нас проверили билет, проводницу я больше не видела от слова совсем. Разочарована поездом и проводницами.
Приятные вагоны, хороший поезд. Есть даже где зарядить телефон, что немаловажно было для меня. Санузел в порядке, бумага на месте. Очень хорошо, что сейчас все старые лампочки заменяют на новые яркие.
Спасибо за поездку, все очень понрвилось.
Облилась, когда пошла в туалете помыть руки. Там кран какой-то дебильный, или во всю работает или закрыт и вода не течет. Нет среднего положения вообще. Я осталась не очень довольна.
Едем 9.07. 24 года, в 11 вагоне. Проводница просто умничка. Очень довольны поездкой. Комфорт, чистота и спокойствие . Я считаю это заслуга начальника поезда Ильясова Дмитрия. Ездили и раньше на этом 109В поезде, но желание написать отзыв даже не возникало.