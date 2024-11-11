Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 482С Новороссийск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:30
1 д. 13 ч. 5 мин.
05:35
31
Маршрут следования поезда 482С Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
16:57
17:01
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
17:33
17:50
42 км.
1 ч. 3 мин.
Абинская
18:05
18:07
53 км.
1 ч. 35 мин.
Ахтырская
18:26
18:28
68 км.
1 ч. 56 мин.
Ильская
19:02
19:07
84 км.
2 ч. 32 мин.
Северская
19:19
19:33
94 км.
2 ч. 49 мин.
Краснодар 1
20:12
20:25
122 км.
3 ч. 42 мин.
Динская
20:58
21:01
149 км.
4 ч. 28 мин.
Кореновск
21:52
21:54
183 км.
5 ч. 22 мин.
Выселки
22:40
22:50
202 км.
6 ч. 10 мин.
Кущевка
01:48
01:51
310 км.
9 ч. 18 мин.
Ростов
Главный
03:11
03:28
384 км.
10 ч. 41 мин.
Новочеркасск
04:26
04:28
422 км.
11 ч. 56 мин.
Шахтная
05:03
05:05
458 км.
12 ч. 33 мин.
Сулин
05:32
05:34
476 км.
13 ч. 2 мин.
Лихая
06:53
07:44
507 км.
14 ч. 23 мин.
Каменская
08:13
08:18
526 км.
15 ч. 43 мин.
Миллерово
09:14
09:16
592 км.
16 ч. 44 мин.
Кутейниково
10:16
10:18
647 км.
17 ч. 46 мин.
Россошь
12:02
12:17
749 км.
19 ч. 32 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:52
13:55
837 км.
21 ч. 22 мин.
Воронеж 1
16:07
17:00
917 км.
23 ч. 37 мин.
Липецк
19:39
19:47
1024 км.
1 д. 3 ч. 9 мин.
Елец
21:00
21:31
1094 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Ефремов
23:01
23:03
1160 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Волово
00:02
00:04
1206 км.
1 д. 7 ч. 32 мин.
Узловая 1
Московской жд
01:12
01:16
1253 км.
1 д. 8 ч. 42 мин.
Венев
02:14
02:16
1294 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Ожерелье
03:10
03:37
1344 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:35
1454 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезда была хорошая. Но у нас в вагоне как-то очень сильно дули кондиционеры. Я по итогу когда приехала – после дороги еще неделю с температурой и горлом пролежала. Простыла капитально.
Сделайте в вагонах что-то чтобы можно было занять детей. Пассажирка соседняя вообще не могла своих успокоить. Носились по всему вагону. И мешали другим. Был бы какой детский уголок чтобы могли там играть.
Здравствуйте. Поездка прошла нормально. Вагон новый, купе. Видно что после ремонта. Заменены многие части. Был хороший матрас и постельное белье. В вагоне было комфортно не смотря на жару снаружи.
Вагоны были очень старые и без нормальной вентиляции. Кондиционера конечно не было. Ехали и терпели. Это только так назвать можно. Проводницу видели пару раз от силы за всю дорогу. В вагоне не убирались.
Покупайте билеты на этот поезд! Всего за 5000 рублей получите неработающий кондиционер, грязный туалет и духоту в подарок. А, забыл! Как бонус будет периодически обдавать запахом мочи из того туалета.