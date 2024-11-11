Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 248С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
19:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
19:18
19:20
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
19:39
19:44
21 км.
0 ч. 32 мин.
Лоо
20:08
20:11
37 км.
1 ч. 1 мин.
Лазаревская
20:53
20:58
69 км.
1 ч. 46 мин.
Туапсе
21:40
21:50
96 км.
2 ч. 33 мин.
Горячий Ключ
23:29
00:14
157 км.
4 ч. 22 мин.
Краснодар 1
01:23
01:28
199 км.
6 ч. 16 мин.
Каневская
03:54
03:56
317 км.
8 ч. 47 мин.
Староминская-Тимашевск
04:34
04:36
364 км.
9 ч. 27 мин.
Ростов
Главный
06:03
06:27
455 км.
10 ч. 56 мин.
Новочеркасск
07:57
07:59
493 км.
12 ч. 50 мин.
Шахтная
08:52
08:54
529 км.
13 ч. 45 мин.
Сулин
09:33
09:35
547 км.
14 ч. 26 мин.
Зверево
09:55
09:57
562 км.
14 ч. 48 мин.
Лихая
10:27
11:03
578 км.
15 ч. 20 мин.
Каменская
11:29
11:31
597 км.
16 ч. 22 мин.
Миллерово
12:24
12:26
663 км.
17 ч. 17 мин.
Россошь
15:09
15:22
814 км.
20 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:52
16:55
902 км.
21 ч. 45 мин.
Воронеж 1
19:02
19:37
982 км.
23 ч. 55 мин.
Усмань
20:34
20:36
1037 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Грязи
Воронежские
21:20
21:25
1086 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:18
22:30
1142 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Богоявленск
23:13
23:15
1182 км.
1 д. 4 ч. 6 мин.
Рязань 2
01:25
01:30
1340 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:52
1521 км.
1 д. 9 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла хорошо. Хотелось бы только проводников немного более приветливых. В вагоне было периодически жарко, пока проводница не включала кондиционер. Но потом опять выключала, не понимаю для чего так делать, можно было бы просто включить и не трогать.
Интернета не было, у нас были 2 розетки, из которых 1 работала исправно, вторая вообще не работала. В вагоне было чисто, периодически по ходу движения делали даже влажную уборку. Поезд на 4 из 5.
Все было бы прекрасно, если бы не семья с 2 маленькими детьми, которые постоянно орали и занимались какой-то ерундой. Я люблю в поездке когда тихо и спокойно, а маленькие дели портят весь отдых. Предлагаю пассажиров с детьми селить в отдельные вагоны.
Ехали в плацкарте, и он по состоянию оказался намного лучше, чем у некоторых купейные вагоны. Проводницы доброжелательные и отзывчивые. Выполняют все твои просьбы. У нас проводницу звали Алена, большое ей спасибо.
Ну разве можно делать в нынешнее время только 2 розетки на весь вагон? Многие пассажиры буквально в очереди стояли, чтобы немного подзарядить свой телефон. Большой минус – дуло из окна. Пришлось в шапке спать, чтобы не надуло в ухо. Общее впечатление так себе.