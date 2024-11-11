Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 563М Москва — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 563М Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
21:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
03:19
03:49
171 км.
5 ч. 44 мин.
Орел
05:51
06:21
337 км.
8 ч. 16 мин.
Курск
08:01
08:43
473 км.
10 ч. 26 мин.
Касторная-Курская
11:40
11:50
601 км.
14 ч. 5 мин.
Воронеж 1
14:30
15:20
679 км.
16 ч. 55 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:05
18:10
759 км.
20 ч. 30 мин.
Россошь
21:02
21:19
847 км.
23 ч. 27 мин.
Кутейниково
23:03
23:05
949 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Миллерово
23:54
23:56
1004 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Каменская
01:24
01:26
1070 км.
1 д. 3 ч. 49 мин.
Лихая
01:51
02:05
1089 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Зверево
02:31
02:33
1105 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Первомайская
05:29
05:46
1203 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Тимашевская
08:54
09:11
1384 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Анапа
12:29
1531 км.
1 д. 14 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
10 вагон, купейный, ехали 24.08.2021 Вагон конечно не новый и требует уже небольшого ремонта. Во время движения слышно как все дребежжит и стучит. Однако в пользу проводниц скажу что вполне чистенько все было. Даже туалет был очень чистым.
Молодые девушки проводницы, просто молодцы. Вагон больше ретро, хотя вполне в хорошем состоянии. Очень душевная поездка была. Под конец очень душно.
У нас была офигенная проводница!!!! В вагоне был кондиционер, были розетки, которые РАБОТАЛИ и можно было нормально зарядить телефон! Это было просто супер.
Ехали в купейном вагоне. Чистота и порядок, проводницы умнички, делают все как нужно. Можно поработать за ноутбуком, очень плавный машинист.
Июль 2021, 4 вагон, верхняя полка. В целом – прекрасно. Были моменты, когда кондиционер сильно дул, но в условиях той жары которая была вокруг это скорее плюс, чем минус. Я просто спускалась на полку ниже.