Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 468М Смоленск — Имеретинский Курорт (Адлер).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:45
1 д. 19 ч. 11 мин.
38
Маршрут следования поезда 468М Смоленск — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
11:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рябцево
12:23
12:25
26 км.
0 ч. 38 мин.
Починок
12:51
12:53
52 км.
1 ч. 6 мин.
Рославль 1
13:42
13:54
109 км.
1 ч. 57 мин.
Дубровка
14:36
14:41
159 км.
2 ч. 51 мин.
Жуковка
15:02
15:09
182 км.
3 ч. 17 мин.
Брянск Орловский
16:00
16:49
236 км.
4 ч. 15 мин.
Навля
17:42
17:44
285 км.
5 ч. 57 мин.
Комаричи
18:42
18:44
334 км.
6 ч. 57 мин.
Дмитриев-Льговский
19:30
19:32
371 км.
7 ч. 45 мин.
Льгов-Киевский
20:46
21:09
427 км.
9 ч. 1 мин.
Курчатов
21:42
21:44
453 км.
9 ч. 57 мин.
Курск
22:34
23:05
494 км.
10 ч. 49 мин.
Касторная-Курская
01:40
01:50
622 км.
13 ч. 55 мин.
Воронеж 1
03:23
04:10
700 км.
15 ч. 38 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
06:32
07:32
780 км.
18 ч. 47 мин.
Россошь
09:20
09:35
868 км.
21 ч. 35 мин.
Кутейниково
11:37
11:39
970 км.
23 ч. 52 мин.
Миллерово
12:28
12:30
1025 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Каменская
13:48
13:50
1091 км.
1 д. 2 ч. 3 мин.
Лихая
14:13
14:28
1110 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Зверево
14:54
14:56
1126 км.
1 д. 3 ч. 9 мин.
Сулин
15:20
15:22
1141 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Шахтная
15:58
16:00
1159 км.
1 д. 4 ч. 13 мин.
Новочеркасск
16:41
16:43
1195 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Первомайская
18:17
18:50
1239 км.
1 д. 6 ч. 32 мин.
Староминская-Тимашевск
20:14
20:16
1325 км.
1 д. 8 ч. 29 мин.
Каневская
20:56
20:58
1372 км.
1 д. 9 ч. 11 мин.
Брюховецкая
21:29
21:31
1404 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Краснодар 1
23:01
23:28
1490 км.
1 д. 11 ч. 16 мин.
Горячий Ключ
01:17
02:02
1532 км.
1 д. 13 ч. 32 мин.
Туапсе
03:28
03:40
1593 км.
1 д. 15 ч. 43 мин.
Лазаревская
04:20
04:24
1620 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
Лоо
05:06
05:28
1652 км.
1 д. 17 ч. 21 мин.
Сочи
05:54
06:00
1668 км.
1 д. 18 ч. 9 мин.
Хоста
06:19
06:21
1681 км.
1 д. 18 ч. 34 мин.
Адлер
06:32
06:42
1689 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Имеретинский Курорт
06:56
1695 км.
1 д. 19 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
В поезде все сделано для комфорта и удобства пассажиров. Чистота и сервис на высоком уровне! Из окон не дует. Температура комфортная. К сожалению, только не все розетки исправны.
Хороший вагон! Начальник поезда сам проходил и спрашивал пассажиров о впечатлении о поездке. Меня все устроило, начиная от цены билета и заканчивая уровнем обслуживания.
Считаю что нам повезло и причем очень хорошо. Потому что мы ехали в абсолютно новом вагоне!!!! Даже краской пахло)))) Нет ничего лучше ощущения чего-то нового! Туалеты идеально чистые, всё вообще очень аккуратно.
Проводницы хорошо показали себя. Вежливые и внимательные. Всегда заранее объявляли остановки. Постельное белье выдали очень свежее и приятно пахнущее. Однозначно поезд стоит своих денег.
Спасибо проводнице Веронике Александровне (фамилию не помню) за ее педантичность и подход к работе. Очень чистый вагон, все было просто как по часам.
Почему в таком поезде не было нормального биотуалета я не понимаю! Как можно вообще поезда дальнего следования не оборудовать биотуалетами? Вы пробовали сами терпеть и маленькому ребенку объяснить что он не сможет сейчас сходить в туалет?
В вагоне было жарко. Даже не жарко а душно. Как будто кислорода мало. Постельное белье нормальное. Еда тоже была у проводницы норм. Проведите наконец биотуалеты в поезда.