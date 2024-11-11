Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 306Й Адлер — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 306Й Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
19:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:00
20:02
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
20:22
20:32
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
20:57
21:00
37 км.
1 ч. 9 мин.
Лазаревская
21:41
21:44
69 км.
1 ч. 53 мин.
Туапсе
22:23
22:33
96 км.
2 ч. 35 мин.
Горячий Ключ
00:02
00:53
157 км.
4 ч. 14 мин.
Краснодар 1
01:43
01:50
199 км.
5 ч. 55 мин.
Каневская
04:02
04:04
317 км.
8 ч. 14 мин.
Староминская-Тимашевск
04:44
04:46
364 км.
8 ч. 56 мин.
Ростов
Главный
06:27
06:54
455 км.
10 ч. 39 мин.
Новочеркасск
07:57
07:59
493 км.
12 ч. 9 мин.
Шахтная
09:04
09:06
529 км.
13 ч. 16 мин.
Сулин
09:35
09:37
547 км.
13 ч. 47 мин.
Зверево
09:57
10:01
562 км.
14 ч. 9 мин.
Лихая
10:32
10:48
578 км.
14 ч. 44 мин.
Каменская
11:14
11:16
597 км.
15 ч. 26 мин.
Миллерово
12:11
12:13
663 км.
16 ч. 23 мин.
Кутейниково
13:05
13:07
718 км.
17 ч. 17 мин.
Зайцевка
13:48
13:50
755 км.
18 ч. 0 мин.
Россошь
15:01
15:16
820 км.
19 ч. 13 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:50
16:55
908 км.
21 ч. 2 мин.
Воронеж 1
19:02
19:37
988 км.
23 ч. 14 мин.
Усмань
20:41
20:43
1043 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Грязи
Воронежские
21:20
21:25
1092 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Мичуринск
Воронежский
22:18
22:30
1148 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Богоявленск
23:13
23:15
1188 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Рязань 2
01:12
01:17
1346 км.
1 д. 5 ч. 24 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:32
1527 км.
1 д. 8 ч. 44 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Москва Распечатать расписание поезда