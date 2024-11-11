Маршрут следования поезда 239Ж Воронеж — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
07:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
08:48
08:52
103 км.
1 ч. 13 мин.
Мичуринск
Воронежский
09:30
09:34
159 км.
1 ч. 55 мин.
Ряжск 1
10:33
10:35
251 км.
2 ч. 58 мин.
Рязань 2
11:43
11:48
356 км.
4 ч. 8 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:59
537 км.
6 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Неплохой поезд. Конечно, уже старенький, но достаточно комфортно. Все спальные принадлежности в хорошем состоянии. Спать непротивно. Пахнут хорошо простиранным свежим бельем.
Нормальный поезд, и цена отличная! Добралась со всеми удобствами, хотя и без излишеств. Но для студентов – то, что надо! Проводники помогли с тяжелыми сумками, были очень вежливыми.
Поездка прошла нормально. Поезд более-менее, в некоторых моментах стоило бы подлатать, старые вагоны. Проводницы нормальные. Туалет мог бы быть и почище.
Спасибо за поездку! У нас в 5 вагоне была прекрасная проводница! Старалась, все делала. Отопление работало хорошо, ночью даже душно было ехать. Правда белье было не первой свежести. Но это мелочи.
На улице -17, в вагоне от силы +17. Закутанные в верхнюю одежду ехали почти всю дорогу, печка не справлялась. Как сказала проводница – частично она не работала. В какой-то части вагона было холоднее, чем в другой.
Цена небольшая, это безусловный плюс этого поезда по сравнению с остальными. Но блин!!! Туалеты то помыть нормально можно было и бумагу повесить?!!! Она была только в первый час поездки, больше не было, никто не восполнил! Как так можно относиться к людям?
Спасибо, ехала с дочкой, поездка очень понравилась. Не смотря на то, что ехать почти сутки, дочка хорошо перенесла поездку. Ночью было немного прохладно, потому что по ощущениям убавили отопление. Может оно и к лучшему, но все же сутра пришлось чаем разогреваться.