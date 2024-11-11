Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 459В Тамбов — Адлер.
Маршрут следования поезда 459В Тамбов — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тамбов — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тамбов 1
22:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никифоровка
23:51
23:53
47 км.
0 ч. 56 мин.
Мичуринск
Уральский
00:20
01:25
66 км.
1 ч. 25 мин.
Грязи
Воронежские
02:30
02:35
124 км.
3 ч. 35 мин.
Усмань
03:18
03:20
173 км.
4 ч. 23 мин.
Графская
03:40
03:42
195 км.
4 ч. 45 мин.
Воронеж 1
04:22
05:20
229 км.
5 ч. 27 мин.
Колодезная
06:12
06:14
266 км.
7 ч. 17 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:55
08:10
309 км.
9 ч. 0 мин.
Подгорное
09:50
09:52
373 км.
10 ч. 55 мин.
Россошь
10:21
10:36
397 км.
11 ч. 26 мин.
Митрофановка
11:05
11:07
421 км.
12 ч. 10 мин.
Зайцевка
11:46
11:48
463 км.
12 ч. 51 мин.
Кутейниково
12:29
12:31
500 км.
13 ч. 34 мин.
Миллерово
13:25
13:27
555 км.
14 ч. 30 мин.
Каменская
14:25
14:27
621 км.
15 ч. 30 мин.
Лихая
14:52
15:06
640 км.
15 ч. 57 мин.
Сулин
15:53
15:55
671 км.
16 ч. 58 мин.
Шахтная
16:45
16:47
689 км.
17 ч. 50 мин.
Новочеркасск
17:25
17:27
725 км.
18 ч. 30 мин.
Ростов
Главный
18:22
18:59
763 км.
19 ч. 27 мин.
Староминская-Тимашевск
20:23
20:25
854 км.
21 ч. 28 мин.
Каневская
21:10
21:12
901 км.
22 ч. 15 мин.
Брюховецкая
21:44
21:46
933 км.
22 ч. 49 мин.
Краснодар 1
23:07
23:24
1019 км.
1 д. 0 ч. 12 мин.
Горячий Ключ
01:43
02:22
1061 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Туапсе
03:51
04:01
1122 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Лазаревская
04:46
04:50
1149 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Лоо
05:32
05:39
1181 км.
1 д. 6 ч. 37 мин.
Сочи
06:10
06:15
1197 км.
1 д. 7 ч. 15 мин.
Хоста
06:34
06:36
1210 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Адлер
06:47
1218 км.
1 д. 7 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.
Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.
В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.
Мы на двоих отдали считай 12 тыс рублей и получили качество сервиса сравнимое с трущобами в индии. Я никак не могу до сих пор понять за счет чего формируется такая космическая стоимость билетов??? Где тут хоть какой-то здравый смысл?
Молодой проводник. Думала будет неопытным. А оказался очень даже проворным малым. По дороге все делал быстро и четко. Даже полы мыл. Молодец.