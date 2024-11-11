Маршрут следования поезда 209В Воронеж — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
02:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Касторная-Новая
04:18
04:22
75 км.
2 ч. 3 мин.
Старый Оскол
05:24
05:29
130 км.
3 ч. 9 мин.
Губкин
06:08
06:10
149 км.
3 ч. 53 мин.
Чаплыжное
06:40
06:42
167 км.
4 ч. 25 мин.
Кривецкая
07:05
07:07
184 км.
4 ч. 50 мин.
Ржава
07:44
07:46
212 км.
5 ч. 29 мин.
Прохоровка
08:05
08:07
234 км.
5 ч. 50 мин.
Белгород
08:50
283 км.
6 ч. 35 мин.
