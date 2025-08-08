Маршрут следования поезда 195Х Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балабаново
22:30
22:32
84 км.
1 ч. 25 мин.
Обнинское
22:42
22:44
94 км.
1 ч. 37 мин.
Малоярославец
22:58
23:00
106 км.
1 ч. 53 мин.
Калуга 1
23:50
00:25
160 км.
2 ч. 45 мин.
Алексин
01:23
01:25
211 км.
4 ч. 18 мин.
Тула
Московский Вокзал
02:53
03:28
257 км.
5 ч. 48 мин.
Мценск
04:57
04:59
377 км.
7 ч. 52 мин.
Орел
05:40
06:11
423 км.
8 ч. 35 мин.
Курск
07:51
08:00
559 км.
10 ч. 46 мин.
Касторная-Курская
10:30
10:40
687 км.
13 ч. 25 мин.
Воронеж 1
12:30
13:30
765 км.
15 ч. 25 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:55
16:22
845 км.
18 ч. 50 мин.
Россошь
17:58
18:30
933 км.
20 ч. 53 мин.
Лихая
21:09
21:56
1162 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Зверево
22:22
22:24
1178 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Новочеркасск
23:57
23:59
1246 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
00:57
01:17
1284 км.
1 д. 3 ч. 52 мин.
Староминская-Тимашевск
02:46
02:48
1375 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Каневская
03:25
03:27
1422 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Брюховецкая
04:40
04:42
1454 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Тимашевская
05:08
05:10
1473 км.
1 д. 8 ч. 3 мин.
Протока
06:34
06:36
1549 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Тамань
09:45
10:21
1639 км.
1 д. 12 ч. 40 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
10:50
11:00
1683 км.
1 д. 13 ч. 45 мин.
Багерово
11:18
11:28
1693 км.
1 д. 14 ч. 13 мин.
Семь Колодезей
12:41
12:45
1735 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Владиславовка
13:32
13:35
1769 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
Джанкой
15:18
15:43
1866 км.
1 д. 18 ч. 13 мин.
Симферополь
17:00
1952 км.
1 д. 19 ч. 55 мин.
