Поезд 124В Белгород — Новосибирск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:00

Белгород

2 д. 20 ч. 0 мин.

06:00

Новосибирск

67

Маршрут следования поезда 124В Белгород — Новосибирск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Белгород — Новосибирск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Белгород

10:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Прохоровка

10:47

2 мин.

10:49

49 км.

0 ч. 47 мин.

Ржава

11:08

2 мин.

11:10

71 км.

1 ч. 8 мин.

Кривецкая

11:42

2 мин.

11:44

99 км.

1 ч. 42 мин.

Чаплыжное

12:10

2 мин.

12:12

116 км.

2 ч. 10 мин.

Губкин

12:42

2 мин.

12:44

134 км.

2 ч. 42 мин.

Старый Оскол

13:27

8 мин.

13:35

153 км.

3 ч. 27 мин.

Касторная-Новая

14:38

4 мин.

14:42

208 км.

4 ч. 38 мин.

Воронеж 1

16:37

83 мин.

18:00

283 км.

6 ч. 37 мин.

Усмань

19:00

2 мин.

19:02

338 км.

9 ч. 0 мин.

Грязи
Воронежские

19:39

4 мин.

19:43

387 км.

9 ч. 39 мин.

Мичуринск
Уральский

20:40

37 мин.

21:17

445 км.

10 ч. 40 мин.

Никифоровка

21:43

2 мин.

21:45

464 км.

11 ч. 43 мин.

Тамбов 1

22:31

40 мин.

23:11

511 км.

12 ч. 31 мин.

Кирсанов

00:35

3 мин.

00:38

599 км.

14 ч. 35 мин.

Умет

00:59

2 мин.

01:01

617 км.

14 ч. 59 мин.

Тамала

01:23

2 мин.

01:25

636 км.

15 ч. 23 мин.

Ртищево 1

02:15

30 мин.

02:45

684 км.

16 ч. 15 мин.

Сердобск

03:34

2 мин.

03:36

719 км.

17 ч. 34 мин.

Колышлей

04:11

2 мин.

04:13

753 км.

18 ч. 11 мин.

Пенза 1

05:31

47 мин.

06:18

817 км.

19 ч. 31 мин.

Кузнецк

07:46

5 мин.

07:51

923 км.

21 ч. 46 мин.

Сызрань 1

09:34

5 мин.

09:39

1048 км.

23 ч. 34 мин.

Чапаевск

11:12

2 мин.

11:14

1132 км.

1 д. 1 ч. 12 мин.

Новокуйбышевская

11:36

2 мин.

11:38

1152 км.

1 д. 1 ч. 36 мин.

Самара

12:02

101 мин.

13:43

1168 км.

1 д. 2 ч. 2 мин.

Кинель

14:21

2 мин.

14:23

1202 км.

1 д. 4 ч. 21 мин.

Новоотрадная

15:01

2 мин.

15:03

1251 км.

1 д. 5 ч. 1 мин.

Похвистнево

15:49

2 мин.

15:51

1312 км.

1 д. 5 ч. 49 мин.

Бугуруслан

16:09

5 мин.

16:14

1331 км.

1 д. 6 ч. 9 мин.

Абдулино

17:28

2 мин.

17:30

1412 км.

1 д. 7 ч. 28 мин.

Приютово

18:02

2 мин.

18:04

1442 км.

1 д. 8 ч. 2 мин.

Аксаково

18:23

2 мин.

18:25

1461 км.

1 д. 8 ч. 23 мин.

Шафраново

19:12

2 мин.

19:14

1502 км.

1 д. 9 ч. 12 мин.

Раевка

19:34

2 мин.

19:36

1515 км.

1 д. 9 ч. 34 мин.

Уфа

21:51

42 мин.

22:33

1615 км.

1 д. 11 ч. 51 мин.

Аша

00:07

2 мин.

00:09

1703 км.

1 д. 14 ч. 7 мин.

Миньяр

00:34

2 мин.

00:36

1720 км.

1 д. 14 ч. 34 мин.

Кропачево

01:20

6 мин.

01:26

1750 км.

1 д. 15 ч. 20 мин.

Усть-Катав

01:54

3 мин.

01:57

1765 км.

1 д. 15 ч. 54 мин.

Вязовая

02:13

2 мин.

02:15

1776 км.

1 д. 16 ч. 13 мин.

Сулея

03:04

2 мин.

03:06

1818 км.

1 д. 17 ч. 4 мин.

Бердяуш

03:30

2 мин.

03:32

1834 км.

1 д. 17 ч. 30 мин.

Златоуст

04:31

2 мин.

04:33

1870 км.

1 д. 18 ч. 31 мин.

Миасс 1

05:40

2 мин.

05:42

1902 км.

1 д. 19 ч. 40 мин.

Чебаркуль

06:07

2 мин.

06:09

1917 км.

1 д. 20 ч. 7 мин.

Челябинск-Главный

07:25

55 мин.

08:20

1986 км.

1 д. 21 ч. 25 мин.

Щучье

09:27

2 мин.

09:29

2070 км.

1 д. 23 ч. 27 мин.

Шумиха

09:56

2 мин.

09:58

2105 км.

1 д. 23 ч. 56 мин.

Мишкино

10:32

1 мин.

10:33

2146 км.

2 д. 0 ч. 32 мин.

Юргамыш

10:59

2 мин.

11:01

2180 км.

2 д. 0 ч. 59 мин.

Курган

11:52

21 мин.

12:13

2235 км.

2 д. 1 ч. 52 мин.

Варгаши

12:48

2 мин.

12:50

2267 км.

2 д. 2 ч. 48 мин.

Лебяжья-Сибирская

13:21

1 мин.

13:22

2311 км.

2 д. 3 ч. 21 мин.

Макушино

13:56

2 мин.

13:58

2357 км.

2 д. 3 ч. 56 мин.

Петухово

14:31

20 мин.

14:51

2402 км.

2 д. 4 ч. 31 мин.

Петропавловск

16:02

40 мин.

16:42

2487 км.

2 д. 6 ч. 2 мин.

Исилькуль

18:32

50 мин.

19:22

2620 км.

2 д. 8 ч. 32 мин.

Омск
Пассажирский

21:08

30 мин.

21:38

2755 км.

2 д. 11 ч. 8 мин.

Татарская

23:43

2 мин.

23:45

2921 км.

2 д. 13 ч. 43 мин.

Озеро-Карачинское

00:31

5 мин.

00:36

2984 км.

2 д. 14 ч. 31 мин.

Барабинск

01:35

23 мин.

01:58

3072 км.

2 д. 15 ч. 35 мин.

Убинская

03:05

2 мин.

03:07

3155 км.

2 д. 17 ч. 5 мин.

Каргат

03:34

2 мин.

03:36

3196 км.

2 д. 17 ч. 34 мин.

Чулымская

04:10

2 мин.

04:12

3241 км.

2 д. 18 ч. 10 мин.

Обь

05:35

2 мин.

05:37

3353 км.

2 д. 19 ч. 35 мин.

Новосибирск
Главный

06:00

3364 км.

2 д. 20 ч. 0 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Белгород → Новосибирск

Погода на станциях Белгород и Новосибирск

Информация о поезде 124В

Планируете поездку по маршруту Белгород — Новосибирск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 124В. Этот поезд отправляется со станции Белгород в 10:00 и прибывает на конечную станцию Новосибирск в 06:00. Вся дорога занимает 2 д. 20 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 27 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1725 руб.
  • стоимость купейного места – 3373 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 124В Белгород - Новосибирск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

67 станций

Самая длинная остановка:

101 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1725 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Диана Калинина

    Поезд нормальный. Кондиционер работал. Кипяток был всегда. В туалете, который рядом с купе проводников, всегда были в наличии мыло, т/б и прочее. В другой не ходила, не знаю, как там. Но огромный минус - эти длинные стоянки. Просто невыносимо! Неужели нельзя это как-то решить?

    Ответить
  2. Лена Глухова

    Обычный купейный вагон. Но чисто. Видно, что убираются на совесть. В туалете тоже свежо. Не воняет. В уборной есть мыло, освежитель воздуха, т. бумага и одноразовые накладки на унитаз. Расстраивает одно – бешеные цены. Пакетик кофе больше 50 рублей.

    Ответить
  3. Валера

    Странные вещи творились – ночью тупо выключилось отопление, а проводников на месте в вагоне не оказалось. По итогу замерзли очень сильно, ребенок продрог, слава богу не заболел. Я не знаю, что там у вас за неполадки такое, но вырубать отопление в декабре в поезде это такое себе приключение!

    Ответить
  4. Валентина

    Если бы добавили в поезд вагон-ресторан, то хотя бы можно было бы нормально покормить ребенка теплой едой, а не бутербродами. Хорошо хоть кипяток был, можно было чай сделать.

    Ответить
  5. Сергей Ж.

    В целом все прошло отлично, за исключением того, что вагон был просто жутко раздолбанным и все дребезжало! Не мог вообще заснуть ночью. Думал мы по винтикам тупо раскрутимся на путях)))))

    Ответить
  6. Лидия

    Добрый день. К проводникам претензий вообще не имею, девочки стараются как могут. Скорее проблема дискомфорта вызвана тем, что поезд уж очень раздолбанный какой-то. Совсем давно его пора на свалку отправлять.

    Ответить
  7. Наталия

    Очень жалко было смотреть на проводницу, которая делала что могла, но у нее не было сменщицы, поэтому бедная девочка без сна туда-сюда металась и все делала.

    Ответить
  8. Ирен

    Спасибо за поездку Радовало что работали розетки и туалет был не убитым. Как минимум сильно не воняло с него.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
