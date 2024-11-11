Маршрут следования и продажа билетов
10:00
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
67
Маршрут следования поезда 124В Белгород — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
10:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
10:47
10:49
49 км.
0 ч. 47 мин.
Ржава
11:08
11:10
71 км.
1 ч. 8 мин.
Кривецкая
11:42
11:44
99 км.
1 ч. 42 мин.
Чаплыжное
12:10
12:12
116 км.
2 ч. 10 мин.
Губкин
12:42
12:44
134 км.
2 ч. 42 мин.
Старый Оскол
13:27
13:35
153 км.
3 ч. 27 мин.
Касторная-Новая
14:38
14:42
208 км.
4 ч. 38 мин.
Воронеж 1
16:37
18:00
283 км.
6 ч. 37 мин.
Усмань
19:00
19:02
338 км.
9 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
19:39
19:43
387 км.
9 ч. 39 мин.
Мичуринск
Уральский
20:40
21:17
445 км.
10 ч. 40 мин.
Никифоровка
21:43
21:45
464 км.
11 ч. 43 мин.
Тамбов 1
22:31
23:11
511 км.
12 ч. 31 мин.
Кирсанов
00:35
00:38
599 км.
14 ч. 35 мин.
Умет
00:59
01:01
617 км.
14 ч. 59 мин.
Тамала
01:23
01:25
636 км.
15 ч. 23 мин.
Ртищево 1
02:15
02:45
684 км.
16 ч. 15 мин.
Сердобск
03:34
03:36
719 км.
17 ч. 34 мин.
Колышлей
04:11
04:13
753 км.
18 ч. 11 мин.
Пенза 1
05:31
06:18
817 км.
19 ч. 31 мин.
Кузнецк
07:46
07:51
923 км.
21 ч. 46 мин.
Сызрань 1
09:34
09:39
1048 км.
23 ч. 34 мин.
Чапаевск
11:12
11:14
1132 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Новокуйбышевская
11:36
11:38
1152 км.
1 д. 1 ч. 36 мин.
Самара
12:02
13:43
1168 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Кинель
14:21
14:23
1202 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Новоотрадная
15:01
15:03
1251 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Похвистнево
15:49
15:51
1312 км.
1 д. 5 ч. 49 мин.
Бугуруслан
16:09
16:14
1331 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Абдулино
17:28
17:30
1412 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Приютово
18:02
18:04
1442 км.
1 д. 8 ч. 2 мин.
Аксаково
18:23
18:25
1461 км.
1 д. 8 ч. 23 мин.
Шафраново
19:12
19:14
1502 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Раевка
19:34
19:36
1515 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Уфа
21:51
22:33
1615 км.
1 д. 11 ч. 51 мин.
Аша
00:07
00:09
1703 км.
1 д. 14 ч. 7 мин.
Миньяр
00:34
00:36
1720 км.
1 д. 14 ч. 34 мин.
Кропачево
01:20
01:26
1750 км.
1 д. 15 ч. 20 мин.
Усть-Катав
01:54
01:57
1765 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Вязовая
02:13
02:15
1776 км.
1 д. 16 ч. 13 мин.
Сулея
03:04
03:06
1818 км.
1 д. 17 ч. 4 мин.
Бердяуш
03:30
03:32
1834 км.
1 д. 17 ч. 30 мин.
Златоуст
04:31
04:33
1870 км.
1 д. 18 ч. 31 мин.
Миасс 1
05:40
05:42
1902 км.
1 д. 19 ч. 40 мин.
Чебаркуль
06:07
06:09
1917 км.
1 д. 20 ч. 7 мин.
Челябинск-Главный
07:25
08:20
1986 км.
1 д. 21 ч. 25 мин.
Щучье
09:27
09:29
2070 км.
1 д. 23 ч. 27 мин.
Шумиха
09:56
09:58
2105 км.
1 д. 23 ч. 56 мин.
Мишкино
10:32
10:33
2146 км.
2 д. 0 ч. 32 мин.
Юргамыш
10:59
11:01
2180 км.
2 д. 0 ч. 59 мин.
Курган
11:52
12:13
2235 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
Варгаши
12:48
12:50
2267 км.
2 д. 2 ч. 48 мин.
Лебяжья-Сибирская
13:21
13:22
2311 км.
2 д. 3 ч. 21 мин.
Макушино
13:56
13:58
2357 км.
2 д. 3 ч. 56 мин.
Петухово
14:31
14:51
2402 км.
2 д. 4 ч. 31 мин.
Петропавловск
16:02
16:42
2487 км.
2 д. 6 ч. 2 мин.
Исилькуль
18:32
19:22
2620 км.
2 д. 8 ч. 32 мин.
Омск
Пассажирский
21:08
21:38
2755 км.
2 д. 11 ч. 8 мин.
Татарская
23:43
23:45
2921 км.
2 д. 13 ч. 43 мин.
Озеро-Карачинское
00:31
00:36
2984 км.
2 д. 14 ч. 31 мин.
Барабинск
01:35
01:58
3072 км.
2 д. 15 ч. 35 мин.
Убинская
03:05
03:07
3155 км.
2 д. 17 ч. 5 мин.
Каргат
03:34
03:36
3196 км.
2 д. 17 ч. 34 мин.
Чулымская
04:10
04:12
3241 км.
2 д. 18 ч. 10 мин.
Обь
05:35
05:37
3353 км.
2 д. 19 ч. 35 мин.
Новосибирск
Главный
06:00
3364 км.
2 д. 20 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Поезд нормальный. Кондиционер работал. Кипяток был всегда. В туалете, который рядом с купе проводников, всегда были в наличии мыло, т/б и прочее. В другой не ходила, не знаю, как там. Но огромный минус - эти длинные стоянки. Просто невыносимо! Неужели нельзя это как-то решить?
Обычный купейный вагон. Но чисто. Видно, что убираются на совесть. В туалете тоже свежо. Не воняет. В уборной есть мыло, освежитель воздуха, т. бумага и одноразовые накладки на унитаз. Расстраивает одно – бешеные цены. Пакетик кофе больше 50 рублей.
Странные вещи творились – ночью тупо выключилось отопление, а проводников на месте в вагоне не оказалось. По итогу замерзли очень сильно, ребенок продрог, слава богу не заболел. Я не знаю, что там у вас за неполадки такое, но вырубать отопление в декабре в поезде это такое себе приключение!
Если бы добавили в поезд вагон-ресторан, то хотя бы можно было бы нормально покормить ребенка теплой едой, а не бутербродами. Хорошо хоть кипяток был, можно было чай сделать.
В целом все прошло отлично, за исключением того, что вагон был просто жутко раздолбанным и все дребезжало! Не мог вообще заснуть ночью. Думал мы по винтикам тупо раскрутимся на путях)))))
Добрый день. К проводникам претензий вообще не имею, девочки стараются как могут. Скорее проблема дискомфорта вызвана тем, что поезд уж очень раздолбанный какой-то. Совсем давно его пора на свалку отправлять.
Очень жалко было смотреть на проводницу, которая делала что могла, но у нее не было сменщицы, поэтому бедная девочка без сна туда-сюда металась и все делала.
Спасибо за поездку Радовало что работали розетки и туалет был не убитым. Как минимум сильно не воняло с него.