Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 223В Воронеж — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
22:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Усмань
23:12
23:14
55 км.
1 ч. 2 мин.
Липецк
00:48
00:54
117 км.
2 ч. 38 мин.
Елец
02:05
02:40
187 км.
3 ч. 55 мин.
Ефремов
04:00
04:02
253 км.
5 ч. 50 мин.
Венев
07:31
07:32
386 км.
9 ч. 21 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:17
546 км.
13 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что сказать про поезд, когда про него нечего сказать? Обычный, старенький но чистый. Проводницы тоже обычные. Просто сел и доехал.
Кажется у нас было что-то неладное с вентиляцией, потому что в вагон свежий воздух еле приходил, приходилось открывать форточки. Розетки в купе отсутствовали. Что тоже большой минус. Хотела подзарядить телефон, пришлось дать его проводнице, чтобы она у себя там где-то вставила в розетку.
Быстро и хорошо доехал до Ожерелья из Воронежа. Если бы поезд не стоял так долго на некоторых остановках, то можно было бы приезжать намного быстрее. Хотя для курящих в этом только плюсы.
Все хорошо прошло. Каких-либо неприятных ощущений во время всей поездки не возникало. Проводница хорошо делала свое дело.
Туалет был закрыт, сказали сломался. Ходили в соседний вагон. Это единственное что было неудобно.