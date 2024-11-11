Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 542С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
16:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:04
17:06
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
17:25
17:32
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
18:06
18:11
37 км.
1 ч. 14 мин.
Лазаревская
19:00
19:40
69 км.
2 ч. 8 мин.
Туапсе
21:00
21:09
96 км.
4 ч. 8 мин.
Хадыженская
22:49
22:53
145 км.
5 ч. 57 мин.
Белореченская
00:47
01:36
193 км.
7 ч. 55 мин.
Курганная
02:35
02:38
250 км.
9 ч. 43 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:11
03:14
290 км.
10 ч. 19 мин.
Гулькевичи
04:00
04:02
339 км.
11 ч. 8 мин.
Кавказская
04:20
05:55
352 км.
11 ч. 28 мин.
Тихорецкая
06:50
06:55
410 км.
13 ч. 58 мин.
Кущевка
08:30
08:34
497 км.
15 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
09:53
10:39
571 км.
17 ч. 1 мин.
Новочеркасск
11:33
11:35
609 км.
18 ч. 41 мин.
Шахтная
13:02
13:04
645 км.
20 ч. 10 мин.
Сулин
13:30
13:32
663 км.
20 ч. 38 мин.
Зверево
13:54
13:56
678 км.
21 ч. 2 мин.
Лихая
14:35
14:56
694 км.
21 ч. 43 мин.
Каменская
15:23
15:35
713 км.
22 ч. 31 мин.
Миллерово
16:28
16:40
779 км.
23 ч. 36 мин.
Зайцевка
18:00
18:02
866 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Россошь
19:08
19:38
931 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:20
21:50
1019 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Воронеж 1
23:47
00:37
1099 км.
1 д. 6 ч. 55 мин.
Усмань
01:32
01:34
1154 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Грязи
Воронежские
02:10
02:40
1203 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Мичуринск
Воронежский
03:30
03:33
1259 км.
1 д. 10 ч. 38 мин.
Рязань 2
06:06
06:32
1457 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:00
1638 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Москва Распечатать расписание поезда