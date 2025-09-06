22:18
1 д. 6 ч. 25 мин.
04:43
25
Маршрут следования поезда 204Х Москва — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
01:18
01:22
181 км.
3 ч. 0 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:05
04:17
379 км.
5 ч. 47 мин.
Грязи
Воронежские
05:04
05:07
435 км.
6 ч. 46 мин.
Воронеж 1
08:30
09:08
538 км.
10 ч. 12 мин.
Колодезная
10:05
10:07
575 км.
11 ч. 47 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:48
10:51
618 км.
12 ч. 30 мин.
Евдаково
11:28
11:30
648 км.
13 ч. 10 мин.
Россошь
12:33
12:45
707 км.
14 ч. 15 мин.
Кантемировка
13:43
13:45
763 км.
15 ч. 25 мин.
Чертково
14:26
14:28
804 км.
16 ч. 8 мин.
Миллерово
15:22
15:24
857 км.
17 ч. 4 мин.
Каменская
16:24
16:26
923 км.
18 ч. 6 мин.
Лихая
16:51
17:00
942 км.
18 ч. 33 мин.
Зверево
17:28
17:30
958 км.
19 ч. 10 мин.
Сулин
17:49
17:51
973 км.
19 ч. 31 мин.
Шахтная
18:28
18:30
991 км.
20 ч. 10 мин.
Новочеркасск
19:19
19:21
1027 км.
21 ч. 1 мин.
Ростов
Главный
20:15
21:03
1065 км.
21 ч. 57 мин.
Кущевка
22:32
22:34
1139 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Тихорецкая
23:56
23:59
1226 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Кавказская
01:02
01:20
1284 км.
1 д. 2 ч. 44 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
02:16
02:20
1349 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Невинномысская
03:22
03:27
1426 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Минеральные Воды
04:43
1530 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
