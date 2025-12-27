Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 449В Воронеж — Адлер.
Маршрут следования поезда 449В Воронеж — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
05:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Колодезная
06:12
06:14
37 км.
0 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:55
08:10
80 км.
2 ч. 35 мин.
Подгорное
09:50
09:52
144 км.
4 ч. 30 мин.
Россошь
10:21
10:36
168 км.
5 ч. 1 мин.
Митрофановка
11:05
11:07
192 км.
5 ч. 45 мин.
Зайцевка
11:46
11:48
234 км.
6 ч. 26 мин.
Кутейниково
12:29
12:31
271 км.
7 ч. 9 мин.
Миллерово
13:25
13:27
326 км.
8 ч. 5 мин.
Каменская
14:25
14:27
392 км.
9 ч. 5 мин.
Лихая
14:52
15:06
411 км.
9 ч. 32 мин.
Сулин
15:53
15:55
442 км.
10 ч. 33 мин.
Шахтная
16:45
16:47
460 км.
11 ч. 25 мин.
Новочеркасск
17:25
17:27
496 км.
12 ч. 5 мин.
Ростов
Главный
18:22
18:59
534 км.
13 ч. 2 мин.
Староминская-Тимашевск
20:23
20:25
625 км.
15 ч. 3 мин.
Каневская
21:10
21:12
672 км.
15 ч. 50 мин.
Брюховецкая
21:44
21:46
704 км.
16 ч. 24 мин.
Краснодар 1
23:07
23:24
790 км.
17 ч. 47 мин.
Горячий Ключ
01:43
02:22
832 км.
20 ч. 23 мин.
Туапсе
03:51
04:07
893 км.
22 ч. 31 мин.
Лазаревская
04:46
04:50
920 км.
23 ч. 26 мин.
Лоо
05:32
05:39
952 км.
1 д. 0 ч. 12 мин.
Сочи
06:10
06:15
968 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Хоста
06:34
06:36
981 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Адлер
06:47
989 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
