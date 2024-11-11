Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 505В Тамбов — Новороссийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
08:25
1 д. 3 ч. 0 мин.
11:25
30
Маршрут следования поезда 505В Тамбов — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тамбов — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тамбов 1
08:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никифоровка
09:23
09:25
47 км.
0 ч. 58 мин.
Мичуринск
Уральский
09:54
10:40
66 км.
1 ч. 29 мин.
Грязи
Воронежские
11:35
11:40
124 км.
3 ч. 10 мин.
Усмань
12:20
12:22
173 км.
3 ч. 55 мин.
Графская
12:40
12:42
195 км.
4 ч. 15 мин.
Воронеж 1
13:20
14:20
229 км.
4 ч. 55 мин.
Колодезная
15:17
15:19
266 км.
6 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:59
16:10
309 км.
7 ч. 34 мин.
Евдаково
16:47
16:49
339 км.
8 ч. 22 мин.
Подгорное
18:13
18:15
376 км.
9 ч. 48 мин.
Россошь
18:43
18:58
400 км.
10 ч. 18 мин.
Митрофановка
19:30
19:32
424 км.
11 ч. 5 мин.
Зайцевка
20:13
20:15
466 км.
11 ч. 48 мин.
Кутейниково
20:55
20:57
503 км.
12 ч. 30 мин.
Миллерово
21:54
21:56
558 км.
13 ч. 29 мин.
Каменская
22:50
22:53
624 км.
14 ч. 25 мин.
Лихая
23:16
00:03
643 км.
14 ч. 51 мин.
Зверево
00:35
00:37
659 км.
16 ч. 10 мин.
Сулин
01:00
01:02
674 км.
16 ч. 35 мин.
Шахтная
01:34
01:36
692 км.
17 ч. 9 мин.
Новочеркасск
02:21
02:23
728 км.
17 ч. 56 мин.
Ростов
Главный
03:16
03:33
766 км.
18 ч. 51 мин.
Староминская-Тимашевск
05:05
05:08
857 км.
20 ч. 40 мин.
Каневская
05:49
05:51
904 км.
21 ч. 24 мин.
Брюховецкая
06:19
06:21
936 км.
21 ч. 54 мин.
Тимашевская
06:46
07:02
955 км.
22 ч. 21 мин.
Крымская
10:00
10:05
1063 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
10:40
10:55
1091 км.
1 д. 2 ч. 15 мин.
Новороссийск
11:25
1105 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.
Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!
Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.
Вагон без кондиционера, туалет как в свинарнике. Грязный и без бумаги. Отношение к людям как к свиньям. Билеты стоят дорого.
Ехала с дочкой. Вагоны никак не оборудованы для детей. Проводницы всю дорогу сами себе – пассажиры сами себе. Когда нужно было найти проводницу – ее не было на месте. Так и живем.