Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 517М Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
20:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
22:51
23:20
113 км.
2 ч. 6 мин.
Венев
00:23
00:25
163 км.
3 ч. 38 мин.
Узловая 1
Московской жд
01:21
01:25
204 км.
4 ч. 36 мин.
Ефремов
03:22
03:24
296 км.
6 ч. 37 мин.
Елец
04:42
05:15
362 км.
7 ч. 57 мин.
Липецк
06:29
06:54
432 км.
9 ч. 44 мин.
Воронеж 1
08:50
09:25
539 км.
12 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:53
11:58
619 км.
15 ч. 8 мин.
Подгорное
15:03
15:05
683 км.
18 ч. 18 мин.
Россошь
15:33
15:51
707 км.
18 ч. 48 мин.
Кутейниково
17:50
17:52
809 км.
21 ч. 5 мин.
Миллерово
18:40
18:42
864 км.
21 ч. 55 мин.
Каменская
19:40
19:42
930 км.
22 ч. 55 мин.
Лихая
20:15
20:29
949 км.
23 ч. 30 мин.
Сулин
21:19
21:44
980 км.
1 д. 0 ч. 34 мин.
Шахтная
22:45
22:47
998 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Новочеркасск
23:24
23:26
1034 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Ростов
Главный
00:16
00:34
1072 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Староминская-Тимашевск
01:58
02:00
1163 км.
1 д. 5 ч. 13 мин.
Каневская
02:39
02:41
1210 км.
1 д. 5 ч. 54 мин.
Брюховецкая
03:10
03:12
1242 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Тимашевская
03:39
03:44
1261 км.
1 д. 6 ч. 54 мин.
Протока
04:58
05:00
1337 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Анапа
08:05
1409 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Никак не получается купить онлайн билет на этот поезд..на любую дату..
Добрый день, форма должна работать, проверено. Попробуйте здесь https://povagonam.ru/poezd/517m-moskva-anapa/#/moskva/anapa?date=10.04.2021
В купе была невыносимая жара, потому что кондиционер вроде бы был, но он вообще не работал. Работал от слова НИКАК. Проводница старалась. Постельное белье выдали с дыркой в наволочке.
Ни окна не открыть, ничего. Что за поезда!? Заплатил херову тучу денег и как в бане от начала и до конца. Уже считай до трусов разделся – все равно по 7 потов сходит. Кондиционер не работал. Жуть!
Мне все понравилось. Очень заботливая и вежливая проводница. Постельное белье выдали отличное. Пахло свежестью и чистотой. Почти что новое. Во время поездки не было никаких неприятных ситуаций.
Мне лично не понравились конкретно 2 вещи. Это то что в поезде не было нормального вагона ресторана в котором можно было бы как человек покушать. И долгие остановки на некоторых станциях, на которых было очень душно и мы мечтали когда наконец поезд снова тронется.
Спасибо за поездку, ехала с дочкой 7 лет. Ей конечно под конец уже надоело, бегала по всему вагону. Но в целом поездка прошла прекрасно.