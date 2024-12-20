Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 455Х Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
12:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Милославское
18:34
18:36
266 км.
5 ч. 44 мин.
Богоявленск
19:45
19:47
332 км.
6 ч. 55 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:30
20:42
372 км.
7 ч. 40 мин.
Грязи
Воронежские
21:42
22:17
428 км.
8 ч. 52 мин.
Воронеж 1
23:57
00:47
531 км.
11 ч. 7 мин.
Касторная-Новая
02:58
03:03
606 км.
14 ч. 8 мин.
Старый Оскол
04:05
05:10
661 км.
15 ч. 15 мин.
Губкин
05:50
06:20
680 км.
17 ч. 0 мин.
Белгород
09:00
782 км.
20 ч. 10 мин.
