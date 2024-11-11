Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 025В Воронеж — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 025В Воронеж — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Усмань
22:10
22:12
55 км.
0 ч. 55 мин.
Липецк
23:22
23:27
117 км.
2 ч. 7 мин.
Елец
00:38
01:09
187 км.
3 ч. 23 мин.
Ефремов
02:30
02:32
253 км.
5 ч. 15 мин.
Жданка
03:51
03:53
323 км.
6 ч. 36 мин.
Узловая 1
Московской жд
04:16
04:18
345 км.
7 ч. 1 мин.
Ожерелье
05:59
06:24
437 км.
8 ч. 44 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
08:08
547 км.
10 ч. 53 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Воронеж → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Цена на мой взгляд завышена. Если немного докинуть, то можно было бы и на самолете долететь без каких-либо проблем. Борщ на завтрак это круто, но тем не менее не отменяет общей стоимости билета. ЗА такие деньги нужно поросенка на вертеле каждому выдавать.
Поездка прошла хорошо. Единственный минус, который лично для меня был очень важным – не было розеток для верхних полок.
Поезд нормальный, сервис тоже хороший. Очень не люблю, когда поезда стоят на остановках по 40 минут, тут такого нет. Быстро и четко едет в Москву.
Здравствуйте. Катаюсь по работе туда-сюда и иногда на этом поезде. Что могу сказать. Главное не берите места рядом с проводницей. Дверями постоянно хлопают, постоянно все ходят и разговаривают. Выспаться не получится никак.
Поезд, что о нем написать. Раз на раз не приходится. Многое в поездке зависит от проводника.
Чай – горячий!!!! Простыни – белоснежные! Одно удовольствие было ехать на этом поезде. 4 вагон 19.07.2021 Спасибо за поездку!