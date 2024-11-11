Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 297В Воронеж — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
15:15
15:20
103 км.
1 ч. 45 мин.
Мичуринск
Уральский
16:18
16:55
161 км.
2 ч. 48 мин.
Кирсанов
19:47
20:26
313 км.
6 ч. 17 мин.
Ртищево 1
23:15
00:05
396 км.
9 ч. 45 мин.
Пенза 1
01:54
02:30
529 км.
12 ч. 24 мин.
Самара
09:24
869 км.
19 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Воронеж → Самара Распечатать расписание поезда