Маршрут следования поезда 563С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
20:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тимашевская
01:18
01:28
147 км.
4 ч. 44 мин.
Первомайская
04:34
04:57
328 км.
8 ч. 0 мин.
Зверево
08:40
08:42
426 км.
12 ч. 6 мин.
Лихая
09:06
09:23
442 км.
12 ч. 32 мин.
Каменская
09:55
09:57
461 км.
13 ч. 21 мин.
Миллерово
11:01
11:03
527 км.
14 ч. 27 мин.
Кутейниково
11:56
11:58
582 км.
15 ч. 22 мин.
Россошь
14:40
14:56
684 км.
18 ч. 6 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:35
18:05
772 км.
21 ч. 1 мин.
Воронеж 1
20:10
21:02
852 км.
23 ч. 36 мин.
Касторная-Курская
23:45
00:08
930 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Курск
02:49
03:19
1058 км.
1 д. 6 ч. 15 мин.
Орел
04:59
05:39
1194 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Тула
Московский Вокзал
07:50
08:17
1360 км.
1 д. 11 ч. 16 мин.
Москва
Киевский Вокзал
13:45
1531 км.
1 д. 17 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Супер поездка. 19 августа 2021 года, брали плацкарт, решили в купе не париться. И не прогадали. Хорошо работал кондиционер, в вагоне было чистенько и уютненько.
Взял 8 вагон (СВ) чтобы кайфануть по полной. И это получилось. Сервис на высоте. Чисто вокруг ни соринки. Проводницы заходят убирают купе. Улыбаются, приветливые.
Туда ехала в купе, обратно решила взять плацкарт и поняла что плацкарт намного удобнее чем купе. В плацкарте намного более свежий воздух и приятнее ехать.
Круто проехался на новом плацкарте и понял, что он будет покруче купе даже. Постельное белье не рваное, все новенькое, куча розеток. Очень все понравилось.
Женщина проводница очень приветливая и разговорчивая. С терпением отвечала на все вопросы. Подушки очень удобные.