Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 585Ж Воронеж — Нижний Новгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
10:10
22 ч. 8 мин.
08:18
Маршрут следования поезда 585Ж Воронеж — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воронеж — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воронеж 1
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязи
Воронежские
11:45
11:50
103 км.
1 ч. 35 мин.
Мичуринск
Уральский
12:45
13:30
161 км.
2 ч. 35 мин.
Ртищево 1
17:30
18:20
394 км.
7 ч. 20 мин.
Пенза 1
21:03
21:48
527 км.
10 ч. 53 мин.
Рузаевка
23:48
00:58
621 км.
13 ч. 38 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:18
881 км.
22 ч. 8 мин.
