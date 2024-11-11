Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 472С Адлер — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 472С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
21:22
21:24
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
21:43
21:48
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
22:13
22:25
37 км.
1 ч. 3 мин.
Лазаревская
23:05
23:09
69 км.
1 ч. 55 мин.
Туапсе
23:56
00:06
96 км.
2 ч. 46 мин.
Горячий Ключ
02:44
03:29
157 км.
5 ч. 34 мин.
Краснодар 1
06:08
06:19
199 км.
8 ч. 58 мин.
Брюховецкая
09:48
09:50
285 км.
12 ч. 38 мин.
Каневская
10:20
10:22
317 км.
13 ч. 10 мин.
Староминская-Тимашевск
11:12
11:14
364 км.
14 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
12:47
13:31
455 км.
15 ч. 37 мин.
Новочеркасск
14:46
14:48
493 км.
17 ч. 36 мин.
Шахтная
15:39
15:41
529 км.
18 ч. 29 мин.
Сулин
16:19
16:21
547 км.
19 ч. 9 мин.
Зверево
16:43
16:45
562 км.
19 ч. 33 мин.
Лихая
17:07
17:27
578 км.
19 ч. 57 мин.
Каменская
17:54
17:56
597 км.
20 ч. 44 мин.
Глубокая
18:48
18:49
619 км.
21 ч. 38 мин.
Миллерово
19:25
19:27
663 км.
22 ч. 15 мин.
Кутейниково
20:19
20:21
718 км.
23 ч. 9 мин.
Россошь
21:51
22:06
820 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:34
23:37
908 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Воронеж 1
01:38
02:25
988 км.
1 д. 4 ч. 28 мин.
Грязи
Воронежские
03:48
03:51
1091 км.
1 д. 6 ч. 38 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:42
04:54
1147 км.
1 д. 7 ч. 32 мин.
Богоявленск
05:37
05:39
1187 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Раненбург
06:01
06:03
1209 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Троекурово
06:26
06:28
1233 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Милославское
07:01
07:03
1258 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Михайлов
08:11
08:13
1335 км.
1 д. 11 ч. 1 мин.
Узуново
09:06
09:34
1379 км.
1 д. 11 ч. 56 мин.
Домодедово
11:28
11:30
1492 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
12:09
1525 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Забавно наблюдать что проводники просят чтобы люди им писали в журнал хорошие отзывы. Цирк на проводе. Особенно к тем подходят, кто подпитый.
Вообще лет 20 назад в этом поезде наверное было очень хорошо. Но с того времени он настолько устал и устарел, что банальный комфорт уже совсем не дает. Нет розеток чтобы нормально зарядить телефон. В общем на реконструкцию ему пора.
Страшный грязный туалет, который постоянно закрывается на ключ на санитарных зонах! Невозможно нормально ехать и отдыхать. Терпишь этот беспорядок.
Старенький поезд. Вся дряхленькое. Спасибо работал кондиционер еще.
Ехали с отдыха. Когда туда ехали на этом поезде – вагон попался еще более-менее. Назад ни вагон а старье на квадратных колесах Трястся, кондиционер не работает, парилка стоит невыносимая!!!