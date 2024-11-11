Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 302С Адлер — Минск (Беларусь).
17:52
1 д. 23 ч. 18 мин.
17:10
46
Маршрут следования поезда 302С Адлер — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
17:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
18:04
18:06
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
18:26
18:33
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
18:59
19:10
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
19:55
20:12
69 км.
2 ч. 3 мин.
Туапсе
20:51
21:00
96 км.
2 ч. 59 мин.
Горячий Ключ
22:53
23:27
157 км.
5 ч. 1 мин.
Краснодар 1
00:54
01:12
199 км.
7 ч. 2 мин.
Брюховецкая
02:57
02:59
285 км.
9 ч. 5 мин.
Каневская
03:27
03:29
317 км.
9 ч. 35 мин.
Староминская-Тимашевск
04:10
04:12
364 км.
10 ч. 18 мин.
Ростов
Главный
05:35
05:53
455 км.
11 ч. 43 мин.
Новочеркасск
07:09
07:11
493 км.
13 ч. 17 мин.
Шахтная
07:57
07:59
529 км.
14 ч. 5 мин.
Сулин
08:36
08:38
547 км.
14 ч. 44 мин.
Зверево
09:00
09:02
562 км.
15 ч. 8 мин.
Лихая
09:25
09:45
578 км.
15 ч. 33 мин.
Каменская
10:15
10:17
597 км.
16 ч. 23 мин.
Миллерово
11:21
11:23
663 км.
17 ч. 29 мин.
Кутейниково
12:16
12:18
718 км.
18 ч. 24 мин.
Зайцевка
12:54
12:56
755 км.
19 ч. 2 мин.
Митрофановка
13:30
13:32
797 км.
19 ч. 38 мин.
Россошь
14:00
14:15
821 км.
20 ч. 8 мин.
Евдаково
15:21
15:23
880 км.
21 ч. 29 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:02
16:08
910 км.
22 ч. 10 мин.
Воронеж 1
18:30
19:15
990 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Липецк
21:40
21:51
1097 км.
1 д. 3 ч. 48 мин.
Елец
23:06
23:59
1167 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Верховье
01:42
01:47
1256 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Лужки Орловские
03:23
03:27
1333 км.
1 д. 9 ч. 31 мин.
Карачев
04:53
04:58
1410 км.
1 д. 11 ч. 1 мин.
Брянск Орловский
05:38
06:38
1450 км.
1 д. 11 ч. 46 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
06:51
06:53
1455 км.
1 д. 12 ч. 59 мин.
Почеп
08:12
08:17
1526 км.
1 д. 14 ч. 20 мин.
Унеча
09:06
09:11
1579 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Клинцы
09:47
09:51
1611 км.
1 д. 15 ч. 55 мин.
Новозыбков
10:26
10:32
1641 км.
1 д. 16 ч. 34 мин.
Злынка
11:00
11:20
1660 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Добруш
11:47
11:49
1684 км.
1 д. 17 ч. 55 мин.
Гомель
Пассажирский
12:17
12:53
1706 км.
1 д. 18 ч. 25 мин.
Буда-Кошелевская
13:30
13:32
1748 км.
1 д. 19 ч. 38 мин.
Жлобин
14:02
14:07
1788 км.
1 д. 20 ч. 10 мин.
Бобруйск
15:05
15:09
1850 км.
1 д. 21 ч. 13 мин.
Осиповичи 1
15:45
15:50
1890 км.
1 д. 21 ч. 53 мин.
Пуховичи
16:19
16:21
1930 км.
1 д. 22 ч. 27 мин.
Минск
Пассажирский
17:10
1987 км.
1 д. 23 ч. 18 мин.
